Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

Le dossier Joel Ordonez agite le Club de Bruges : le défenseur veut partir, la direction dit non et il ne s'est pas entraîné avec le groupe.

Le Club de Bruges se retrouve à nouveau dans une situation compliquée. Joel Ordonez souhaite obtenir un beau transfert et suscite de l’intérêt. Mais le club a décidé de ne pas le vendre.

Le Club de Bruges a été clair avec son défenseur central et il l’a mal vécu. À la veille du retour contre les Rangers, il a manqué l’entraînement et ne sera pas dans le groupe.



Pour Nicky Hayen, le contexte est délicat. "Nous comprenons la situation d’Ordonez", a-t-il confié à Het Nieuwsblad. "Nous perdons un élément important, mais nous n’avons que très peu d’influence là-dessus."

"Nous ne pouvons pas contrôler ça. Concentrons-nous sur les joueurs qui sont prêts à jouer. Avec Ordonez, nous continuerons calmement. Chacun garde son rôle. Le week-end dernier, il était dans l’avion parce que j’avais senti qu’il était prêt", a-t-il ajouté.

"Le club prend une décision et ça crée une nouvelle situation. Il ne nous reste plus qu’à attendre la fin du mercato. D’ici là, on n’y consacrera pas trop d’énergie", a conclu l’entraîneur brugeois.