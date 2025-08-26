Rester ou partir ? Malick Fofana a pris sa décision

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Rester ou partir ? Malick Fofana a pris sa décision

Malick Fofana, convoité par Liverpool et le Bayern, ne bougera pas cet été. L'ailier belge de 20 ans a choisi de rester à Lyon cette saison.

Malick Fofana réalise un début de saison remarquable avec Lyon en Ligue 1. Le Diable Rouge a été décisif sur les deux premiers matchs de championnat. Son niveau impressionne et sa côte ne fait que grimper.

Liverpool l’avait coché comme solution de rechange si Alexander Isak restait bloqué à Newcastle. En Allemagne, le Bayern Munich de Vincent Kompany n’était pas insensible à son profil explosif. Lyon ne voulait pas entendre parler d’un départ à moins de 60 millions d’euros.

Face à ces montants et à l’incertitude sur son rôle ailleurs, les options se sont rapidement réduites. Peu de clubs pouvaient lui garantir à la fois du temps de jeu et une présence en Ligue des champions. Deux conditions non négociables pour un joueur qui veut continuer sa progression sans brûler les étapes.

La bonne décision ?

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Fofana aurait décidé de patienter. Pas de transfert cet été : l’ailier de 20 ans préfère rester à Lyon et attendre la prochaine fenêtre de mercato.

Pour les supporters lyonnais, c’est une excellente nouvelle. Leur pépite, en feu depuis le début de saison, va continuer à illuminer le Groupama Stadium.

