Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF
Photo: Nicolas Darimont

La première journée de D1 ACFF se déroulait ce mercredi soir. Voici les six résultats de la soirée, avec quelques surprises.

Entre le cinquième et le sixième tour de la Croky Cup, la première journée de D1 ACFF se tenait ce mercredi soir. Plusieurs surprises sont déjà à signaler.

Dans un premier temps, les U23 de l'Union Saint-Gilloise ont partagé l'enjeu contre l'un des promus, le RFC Meux. Meux a ouvert le score à l'heure de jeu, mais les jeunes Unionistes ont égalisé dans le temps additionnel.

Mons remporte le derby, Stockay accroche Tubize-Braine, première défaite pour le SL16 FC

Plus tard dans la soirée, la première surprise a failli tomber : le RAEC Mons était mené au repos sur la pelouse des Zebra Elites, mais a réagi en deux minutes dans le courant de la seconde période, via Bentayeb et De Belder, pour s'offrir sa première victoire de la saison.

Autre promu, Habay-La-Neuve a été défait dans les dernières minutes sur la pelouse de l'Union Rochefortoise. Le Crossing Schaerbeek, quant à lui, s'est imposé face au SL16 FC grâce à deux buts dans le dernier quart d'heure, malgré le penalty manqué par Ouedraogo pour les jeunes Rouches en début de seconde période.

Enfin, l'Excelsior Virton s'est imposé au terme d'un match plein de rebondissements contre l'Union Namur en inscrivant le but de la victoire à la 84e minute, tandis que Tubize-Braine a partagé l'enjeu contre Stockay.

Les résultats de la première journée en D1 ACFF

  • Union U23 1-1 RFC Meux

  • Excelsior Virton 3-2 UR Namur

  • Union Rochefortoise 1-0 Habay-La-Neuve

  • Tubize-Braine 2-2 Stockay

  • Charleroi U23 1-2 RAEC Mons

  • Standard U23 0-2 Crossing Schaerbeek

Division 1 ACFF

 Journée 1
Union SG Union SG 1-1 Meux Meux
Rochefort Rochefort 1-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Charleroi Charleroi 1-2 Mons Mons
Virton Virton 3-2 Namur Namur
SL16 FC SL16 FC 0-2 Schaerbeek Schaerbeek
Tubize Tubize 2-2 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
