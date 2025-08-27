Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course

Courtisé depuis des semaines par des clubs de l'étranger, Noah Adedeji-Sternberg a tranché. Le jeune ailier ne partira pas et poursuivra son histoire avec Genk.

Le KRC Genk et Noah Adedeji-Sternberg vont continuer ensemble. L’ailier de 20 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2028. "Malgré des intérêts concrets venus de l’étranger, Noah a choisi de rester en bleu et blanc", a annoncé le club sur son site officiel.

Intérêt de grands clubs, mais Sternberg est clair

Arrivé du Borussia Mönchengladbach en 2023, Noah s’est imposé comme l’un des joueurs marquants du Jong Genk. Grâce à son explosivité et sa créativité, il s’est ouvert les portes de l’équipe première, où il a marqué les esprits avec ses entrées en jeu, ses buts et ses passes décisives.

Ces performances ont attiré l’attention de clubs étrangers, parfois de haut niveau. Mais le joueur a tranché : il restera à Genk pour les trois prochaines saisons.

Sternberg reste en Limbourg

"Noah a énormément progressé ces dernières années et nous sommes convaincus qu’il n’a pas encore atteint son plafond. Il allie technique et efficacité, et correspond parfaitement à notre philosophie de jeu. Nous sommes fiers qu’il ait choisi de poursuivre son histoire à Genk malgré l’intérêt venu de l’étranger", a déclaré Dimitri De Condé, visiblement ravi.

De son côté, le joueur confirme son choix. "J’ai fait mes premiers pas dans le football professionnel à Genk et j’ai grandi ici jusqu’à intégrer l’équipe première. À l’heure actuelle, je ne pourrais pas être mieux ailleurs. Je veux tout donner pour ce club et pour ces couleurs dans les saisons à venir", a confié Noah.