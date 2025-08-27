Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course

Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Courtisé depuis des semaines par des clubs de l'étranger, Noah Adedeji-Sternberg a tranché. Le jeune ailier ne partira pas et poursuivra son histoire avec Genk.

Le KRC Genk et Noah Adedeji-Sternberg vont continuer ensemble. L’ailier de 20 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2028. "Malgré des intérêts concrets venus de l’étranger, Noah a choisi de rester en bleu et blanc", a annoncé le club sur son site officiel.

Intérêt de grands clubs, mais Sternberg est clair

Arrivé du Borussia Mönchengladbach en 2023, Noah s’est imposé comme l’un des joueurs marquants du Jong Genk. Grâce à son explosivité et sa créativité, il s’est ouvert les portes de l’équipe première, où il a marqué les esprits avec ses entrées en jeu, ses buts et ses passes décisives.

Ces performances ont attiré l’attention de clubs étrangers, parfois de haut niveau. Mais le joueur a tranché : il restera à Genk pour les trois prochaines saisons.

Sternberg reste en Limbourg

"Noah a énormément progressé ces dernières années et nous sommes convaincus qu’il n’a pas encore atteint son plafond. Il allie technique et efficacité, et correspond parfaitement à notre philosophie de jeu. Nous sommes fiers qu’il ait choisi de poursuivre son histoire à Genk malgré l’intérêt venu de l’étranger", a déclaré Dimitri De Condé, visiblement ravi.

De son côté, le joueur confirme son choix. "J’ai fait mes premiers pas dans le football professionnel à Genk et j’ai grandi ici jusqu’à intégrer l’équipe première. À l’heure actuelle, je ne pourrais pas être mieux ailleurs. Je veux tout donner pour ce club et pour ces couleurs dans les saisons à venir", a confié Noah.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - Lech Poznan en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (28/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Lech Poznan
Noah Adedeji-Sternberg

Plus de news

La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

09:30
"À 16 ans, j'avais 1000 francs par victoire" : les jeunes trop payés ? Philippe Albert réagit aux propos de Marc Wilmots

"À 16 ans, j'avais 1000 francs par victoire" : les jeunes trop payés ? Philippe Albert réagit aux propos de Marc Wilmots

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Simic - Seys - Carrasco

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Simic - Seys - Carrasco

08:30
La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

08:30
Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

08:00
Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

07:40
Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

07:20
Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

06:40
Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

06:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Muja - Balikwisha - Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Muja - Balikwisha - Fofana

22:30
Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

23:00
Deux clubs belges en Ligue des champions : ce que ça peut vraiment changer

Deux clubs belges en Ligue des champions : ce que ça peut vraiment changer

22:00
Un ancien de l'Antwerp serait dans le viseur d'Anderlecht

Un ancien de l'Antwerp serait dans le viseur d'Anderlecht

22:30
Les Rangers croient à l'exploit et annoncent leur plan pour faire douter Bruges

Les Rangers croient à l'exploit et annoncent leur plan pour faire douter Bruges

21:40
C'est imminent : l'Antwerp va dire adieu à l'un de ses hommes forts

C'est imminent : l'Antwerp va dire adieu à l'un de ses hommes forts

21:20
Après le 1-3 à Glasgow, Nicky Hayen affirme : "Le Club a sa place en Ligue des champions"

Après le 1-3 à Glasgow, Nicky Hayen affirme : "Le Club a sa place en Ligue des champions"

21:00
Un ancien de Neerpede en difficulté à Chelsea, que va-t-il devenir ?

Un ancien de Neerpede en difficulté à Chelsea, que va-t-il devenir ?

20:30
Rester ou partir ? Malick Fofana a pris sa décision

Rester ou partir ? Malick Fofana a pris sa décision

20:00
L'Olympic Charleroi en crise : un choix radical vient de tomber

L'Olympic Charleroi en crise : un choix radical vient de tomber

19:30
L'événement approche : quand Koni De Winter fera-t-il ses grands débuts avec l'AC Milan ?

L'événement approche : quand Koni De Winter fera-t-il ses grands débuts avec l'AC Milan ?

19:00
Le Sporting d'Anderlecht sur le point de s'offrir un champion du Monde espoirs ?

Le Sporting d'Anderlecht sur le point de s'offrir un champion du Monde espoirs ?

18:30
Daryl Leunga Leunga va être rejoint par un autre grand talent belge à l'AS Monaco

Daryl Leunga Leunga va être rejoint par un autre grand talent belge à l'AS Monaco

18:00
Décision finale ce mercredi : Rudi Garcia devrait offrir une première sélection chez les Diables à un jeune défenseur

Décision finale ce mercredi : Rudi Garcia devrait offrir une première sélection chez les Diables à un jeune défenseur

17:30
C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

15:00
John Textor censure-t-il les supporters ? La situation reste tendue au RWDM Brussels : "On nous a même parlé de procès"

John Textor censure-t-il les supporters ? La situation reste tendue au RWDM Brussels : "On nous a même parlé de procès"

17:00
"Il ne faut pas parler de lui" : un Brugeois évoque la situation de Joël Ordonez avant les Rangers

"Il ne faut pas parler de lui" : un Brugeois évoque la situation de Joël Ordonez avant les Rangers

16:30
Grande nouvelle pour Besnik Hasi : un revenant à Anderlecht avant le déplacement crucial à l'AEK Athènes

Grande nouvelle pour Besnik Hasi : un revenant à Anderlecht avant le déplacement crucial à l'AEK Athènes

16:00
12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

15:30
Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique" Interview

Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique"

14:40
Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

14:20
Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois

Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois

14:00
Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

13:30
Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

13:00
3
C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

12:40
Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

12:20
Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Play-offs (R)
AEK Larnaca AEK Larnaca 18:30 Brann Brann
KuPS KuPS 28/08 FC Midtjylland FC Midtjylland
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 28/08 Malmö Malmö
Samsunspor Samsunspor 28/08 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Ludogorets Ludogorets 28/08 ?kendija 79 ?kendija 79
PAOK PAOK 28/08 Rijeka Rijeka
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 28/08 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Young Boys Bern Young Boys Bern 28/08 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
KRC Genk KRC Genk 28/08 Lech Poznan Lech Poznan
Utrecht Utrecht 28/08 Zrinjski Zrinjski
FCSB FCSB 28/08 Aberdeen Aberdeen
Braga Braga 28/08 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved