Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

Le Club de Bruges n'a pas une minute de répit. Après les feuilletons Jashari et Ordonez, voilà que Joaquin Seys attire l'attention.

Le mercato est tout sauf calme à Bruges. À peine le dossier Ardon Jashari refermé, c’est celui de Joel Ordonez qui prend le relais et attire toutes les attentions.

Et ce ne sont pas les seuls dossiers. Après une bonne saison et un beau parcours en Ligue des champions, plusieurs joueurs du Club de Bruges attirent l’intérêt des clubs étrangers.

La situation reste tendue pour le Club de Bruges. D’après The Athletic, Joaquin Seys serait lui aussi suivi par des clubs étrangers.

Le média, généralement bien informé, affirme que le latéral figure sur la liste de Nottingham Forest, aux côtés de Victor Kristiansen (Leicester City), Nahuel Molina (Atlético Madrid) et Lutsharel Geertruida (RB Leipzig).

Un départ paraît très peu probable, le Club de Bruges a vendu Maxim De Cuyper à Brighton. Seys est trop important à son poste cette saison.