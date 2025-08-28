OFFICIEL : un joueur du RFC Liège part en prêt dans un autre club mais continuera à s'entraîner avec les Sang et Marine

C'est officiel, Joshua Mpenza rejoint Aywaille en prêt en provenance du RFC Liège. Le gardien évoluera désormais en D2 ACFF afin d'avoir plus du temps de jeu.

Le 10 juillet dernier c'était officiel, Joshua Mpenza, le fils de l'ancien Diable Rouge Mbo Mpenza, prolongait son aventure au RFC Liège. Il a étendu son contrat de trois saisons. Une nouvelle étape pour lui après avoir signé son premier contrat professionnel l'année passée.

Mais le portier le sait, avoir du temps de jeu avec l'équipe A des Sang et Marine n'allait pas être évident au vu de la concurrence. Jordi Bellin (titulaire en ce début de saison) et Alexis André Jr. ont été recrutés pour défendre les buts liégeois. Kevin Debaty et Antoine Lejoly ont quant à eux quitté le club.

C'est pourquoi le gardien a décidé de tenter une nouvelle aventure en prêt. Il évoluera à Aywaille, club partenaire des Liégeois. L'équipe aqualienne évolue en D2 ACFF.

Toujours avec le RFC Liège aux entraînements

Il continuera malgré tout de s'entraîner avec l'équipe A du RFC Liège. Joshua Mpenza jouera cependant bel et bien en match officiel avec les Aqualiens.

L'entraîneur Gaëtan Englebert est convaincu qu'il s'agit d'un bon choix : "Pour sa progression, Joshua a besoin d’accumuler du temps de jeu face à des adultes en compétition. La D2 ACFF offre un cadre idéal pour lui permettre de franchir un palier."

