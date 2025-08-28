"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

L'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges représenteront la Belgique en Ligue des champions. En attendant le tirage, Anouar Aït El Hadj rêve d'affronter les plus grands clubs.

L’Union Saint-Gilloise s’apprête à vivre un moment historique. Sacrée championne de Belgique la saison dernière, elle est directement qualifiée pour la Ligue des champions.

Le Club de Bruges a dû batailler pour décrocher son ticket. Après un troisième tour préliminaire et des barrages intenses, les Blauw en Zwart ont validé leur place. Deux clubs belges au sommet, une situation qui ne s’était plus vue depuis la saison 2019-2020, quand Genk et Bruges avaient représenté la Pro League.

Se mesurer aux très grands

Le milieu offensif Anouar Aït El Hadj de l'Union a confié ses envies pour la RTBF. "Je suis fan du Barça donc j’aimerais bien jouer là-bas mais aussi affronter le Real Madrid en tant que supporter barcelonais. Et puis des clubs où il y a une folle ambiance comme Benfica, Marseille, Galatasaray, l’Athlétic Bilbao… L’Ajax aussi pour une revanche de l’an dernier."

Un discours qui reflète autant la passion que l’ambition. "La Champions League, c’est un autre niveau que l’Europa League. On veut donner le maximum et rendre fiers nos supporters. On est prêt à relever le challenge même si on sait qu’on n’a pas le droit à l’erreur", a-t-il ajouté.

Ce jeudi à 18 heures, à Monaco, le tirage au sort dévoilera les adversaires de l’Union Saint-Gilloise et du Club de Bruges.