Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là
Le Patro Eisden Maasmechelen en est à dix-huit recrues. De quoi former presque deux nouvelles équipes.

Le Patro Eisden Maasmechelen a entamé la nouvelle saison de Challenger Pro League avec une bonne dose d’ambition. Pour l’instant, les résultats ne sont pas brillants, mais restent corrects.

En attendant, l’équipe dirigée par Stijn Stijnen continue de se renforcer. Cette fois, c’est un arrière droit qui est venu s’ajouter au groupe.

Nouvelle recrue pour le Patro

"Aloïs Penin vient renforcer nos rangs. Le latéral droit a fait ses débuts comme titulaire dès la 3e journée contre le Club NXT, où il a laissé une bonne impression. Le Français de 22 ans arrive en provenance du RAEC Mons", a annoncé le club mauve et blanc dans un communiqué.

"Aloïs correspond parfaitement au profil du Patro et a directement livré une belle première prestation", a estimé Stijnen, convaincu du potentiel de sa recrue.

Benin est l’une des nombreuses nouvelles arrivées du Patro Eisden Maasmechelen. Ces renforts doivent aider le club à viser la montée en première division dès cette saison.

Patro Eisden Maasmechelen

