"Wouter Vandenhaute n'est-il pas le principal responsable ?" : un ancien Diable Rouge désigne les coupables à Anderlecht

Marc Degryse n'a pas mâché ses mots après le fiasco européen d'Anderlecht face à l'AEK Athènes. Selon lui, personne n'est exempt de reproches, de l'entraîneur Besnik Hasi au directeur sportif Olivier Renard, en passant par le président Wouter Vandenhaute.

Il a d’abord pointé du doigt l’entraîneur Besnik Hasi. Marc Degryse ne comprend pas comment l’équipe a pu "passer à côté d’un match aussi crucial", malgré une semaine de préparation. Le choix de faire débuter le jeune Yasin Özcan à Athènes lui paraît d’ailleurs irresponsable. "Si tu dois déjà le remplacer à la mi-temps, tu admets que c’était une mauvaise décision", a déclaré Degryse dans Het Laatste Nieuws.

Le bilan sportif de Hasi est lui aussi fortement remis en question. Avec à peine huit victoires en 21 rencontres et une finale de Coupe perdue, le coach semble avoir épuisé son crédit auprès de Degryse. "La direction devra juger si, sur cette base, il est encore possible de continuer avec Hasi."



Ensuite, le consultant a dirigé ses critiques vers Olivier Renard. Selon lui, le football d’Anderlecht n’a quasiment pas progressé depuis son arrivée. "Il a déjà dépensé 16 millions d’euros en transferts, mais quels joueurs se sont vraiment améliorés ? Et lesquels ont une réelle valeur marchande ? L’objectif n’était-il pas aussi de vendre pour un montant conséquent ?"

Même constat pour l’effectif, qui n’a pas été épargné. D’après Degryse, les joueurs ont totalement laissé tomber leur entraîneur à Athènes : "Tout était si apathique, si passif. Un peu de passion, un peu d’engagement, est-ce vraiment trop demander ?"

Le président Wouter Vandenhaute n’a pas été ménagé non plus. Pour Degryse, il doit lui aussi assumer sa part de responsabilité dans la crise sportive : "C’est lui qui a donné son feu vert pour l’arrivée de Hasi. N’est-il pas le principal responsable ? Est-ce qu’il actionne vraiment les bons leviers ?"

Enfin, il s’est adressé au propriétaire Marc Coucke. Selon Degryse, ce dernier doit d’urgence se demander si Anderlecht peut encore sortir de l’impasse avec sa structure actuelle. "Pour le monde extérieur, la question reste entière. Je pense qu’il faudra encore longtemps avant que la sérénité ne revienne à Anderlecht."