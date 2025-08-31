C'est officiel : Arthur Vermeeren tient son nouveau défi

Il ne manquait que l'officialisation et la voici. Arthur Vermeeren évoluera à l'Olympique de Marseille durant la saison 2025-2026.

Arthur Vermeeren (20 ans) va tenter de se lancer pour de bon, un an et demi et trois clubs après son départ de l'Antwerp en janvier 2024. L'espoir de l'année 2023 en Belgique avait à l'époque signé à l'Atlético Madrid contre 20 millions d'euros.

Après quelques mois en Espagne, Vermeeren était prêté la saison passée au RB Leipzig, où il va s'imposer avec 39 matchs disputés toutes compétitions confondues dont 7 en Ligue des Champions. Leipzig avait alors déboursé 20 millions à son tour pour l'ancien de l'Antwerp.



Et moins de deux mois après ce transfert définitif, voilà qu'Arthur Vermeeren... quitte déjà l'Allemagne. Absent de l'effectif du RB Leipzig lors des deux premiers matchs de Bundesliga de la saison, le Belge est prêté à Marseille, où il avait déjà été accueilli comme une star par les supporters.

L'OM, qui a officialisé la nouvelle ce dimanche, disposera d'une option d'achat au terme de la saison 2025-2026. Une option d'achat fixée, vous l'aurez deviné... à 20 millions d'euros environ, le montant dépensé par l'Atlético et Leipzig pour Vermeeren, qui est sous contrat au RB jusqu'en 2029 et estimé à 22 millions.

Arthur Vermeeren espérera pouvoir faire chavirer la Canebière cette saison, peut-être en recevant de son coach plus de libertés offensives qu'en Allemagne, où il n'avait ni marqué ni délivré de passe décisive. Il remplacera Adrien Rabiot, auteur de 10 buts la saison passée...