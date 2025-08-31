Sept changements et une douche froide : la rotation de Fink fait mal à Genk

Genk, vainqueur 1-5 à Poznan, a effectué sept changements au retour. Un choix compréhensible sportivement, mais la défaite à domicile a déçu les supporters.

Le KRC Genk a passé une très belle soirée la semaine dernière à Poznan. Le club a gagné 1-5 contre le Lech et a presque assuré sa place en Europa League. C’était l’objectif principal de Thorsten Fink.

Avec la qualification quasiment acquise, Fink s’est permis de modifier son onze. Mais jusqu’où pousser cette rotation ? L’entraîneur allemand a estimé que la qualification n’était plus menacée et a changé sept titulaires.



Sportivement, le choix se comprend puisqu’il n’y avait aucune raison de prendre des risques avant le match contre Zulte Waregem. Dans un stade rempli, les supporters voient les choses autrement. Ils paient leur place, font le déplacement et attendent du spectacle.

Au final, la prestation des Limbourgeois a été décevante. Une défaite contre une équipe qu’ils avaient humiliée une semaine plus tôt. Pour le club, l’important reste la fraîcheur physique, la gestion du calendrier et l’efficacité.

Genk a rempli sa mission avec l’Europe, mais le football ne se limite pas aux objectifs. Chaque match à domicile doit donner aux supporters le sentiment d’être important.