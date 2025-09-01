Un retour de Kasper Dolberg... à l'Ajax en cette fin de mercato ?

Anderlecht pourrait bien voir Kasper Dolberg faire ses valises. L'Ajax envisage de signer l'attaquant danois pour combler le départ de Brian Brobbey, alors que le Celtic est également sur le coup. D'après Het Laatste Nieuws, le joueur donnerait toutefois sa préférence à un retour à Amsterdam.

Il y a énormément de tension à Anderlecht. Après la défaite contre l’Union SG dans le derby bruxellois, l’ambiance est agitée en interne et les supporters sont également furieux. À cela s’ajoute la fin imminente du mercato estival.

Autour de certains joueurs, la situation risque encore de s’intensifier. Quelques dossiers doivent être réglés. Comme le marché des transferts ferme lundi dans les grands championnats, les choses pourraient désormais s’accélérer.



C’est notamment le cas de Kasper Dolberg. Le Celtic Glasgow a clairement manifesté son intérêt, mais le club écossais doit désormais composer avec une concurrence de taille pour l’attaquant.

Selon Het Laatste Nieuws, l’Ajax veut en effet rapatrier l’attaquant danois. Il pourrait y remplacer Brian Brobbey.

Entre 2015 et 2019, Dolberg y a déjà joué plusieurs saisons. Il a disputé 119 rencontres, inscrit 45 buts et délivré 16 passes décisives.