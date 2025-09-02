Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?

Sur une voie de garage au KRC Genk, Andi Zeqiri n'est toujours pas fixé sur son avenir. Le Standard tenterait de le faire revenir en bord de Meuse.

Marc Wilmots l'a dit sur le plateau de l'émission de la RTBF, La Tribune, ce lundi, il pourrait encore y avoir du mouvement lors de ce mercato au Standard. "Il y aura peut-être encore de l’activité dans les prochains jours, on reste attentif," a-t-il affirmé.

Et si le club liégeois parvenait à ramener son ancien avant-centre prêté la saison dernière, Andi Zeqiri ? Selon les informations de Sudinfo, le KRC Genk et le Standard seraient actuellement en discussions pour le buteur.

Un transfert définitif ?

Ce n'est cependant pas un prêt qui est évoqué cette fois. C'est bien un transfert définitif qui serait sur la table. À la recherche d’un nouveau défi, le Suisse est estimé à quatre millions d'euros selon Transfermarkt.

Reste à voir si cette piste se confirmera dans les prochains jours. Quoi qu’il en soit, l’avant-centre est dans une situation délicate et il devra vite trouver une solution s'il ne veut pas passer les prochains mois dans le Limbourg sans être dans les plans du club.

La saison dernière, le joueur de 26 ans a disputé un total de dix rencontres avec les Rouches. Il a inscrit pas moins de dix buts et a délivré quatre passes décisives.