Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?

Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2034

Sur une voie de garage au KRC Genk, Andi Zeqiri n'est toujours pas fixé sur son avenir. Le Standard tenterait de le faire revenir en bord de Meuse.

Marc Wilmots l'a dit sur le plateau de l'émission de la RTBF, La Tribune, ce lundi, il pourrait encore y avoir du mouvement lors de ce mercato au Standard. "Il y aura peut-être encore de l’activité dans les prochains jours, on reste attentif," a-t-il affirmé.

Et si le club liégeois parvenait à ramener son ancien avant-centre prêté la saison dernière, Andi Zeqiri ? Selon les informations de Sudinfo, le KRC Genk et le Standard seraient actuellement en discussions pour le buteur.

Un transfert définitif ?

Ce n'est cependant pas un prêt qui est évoqué cette fois. C'est bien un transfert définitif qui serait sur la table. À la recherche d’un nouveau défi, le Suisse est estimé à quatre millions d'euros selon Transfermarkt.

Reste à voir si cette piste se confirmera dans les prochains jours. Quoi qu’il en soit, l’avant-centre est dans une situation délicate et il devra vite trouver une solution s'il ne veut pas passer les prochains mois dans le Limbourg sans être dans les plans du club.

La saison dernière, le joueur de 26 ans a disputé un total de dix rencontres avec les Rouches. Il a inscrit pas moins de dix buts et a délivré quatre passes décisives.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Andi Zeqiri

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Servais - Pflücke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Servais - Pflücke

23:13
OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

23:13
Un club de Pro League veut recruter un joueur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Pro League veut recruter un joueur de l'Union Saint-Gilloise

22:40
La déception estivale du Standard : les Rouches devaient vendre Matthieu Epolo

La déception estivale du Standard : les Rouches devaient vendre Matthieu Epolo

22:20
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau flanc droit d'expérience pour concurrencer Antoine Bernier

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau flanc droit d'expérience pour concurrencer Antoine Bernier

21:40
Pisté par le Standard il y a peu, Mathis Servais pourrait finalement rejoindre un autre club de Pro League

Pisté par le Standard il y a peu, Mathis Servais pourrait finalement rejoindre un autre club de Pro League

22:00
Voici pourquoi rien ne garantit que Wouter Vandenhaute ne sera plus président d'Anderlecht vendredi soir

Voici pourquoi rien ne garantit que Wouter Vandenhaute ne sera plus président d'Anderlecht vendredi soir

21:20
Hakim Sahabo écarté par sa propre équipe nationale : voici pourquoi

Hakim Sahabo écarté par sa propre équipe nationale : voici pourquoi

21:00
OFFICIEL : le remplaçant d'Alessio Castro-Montes à l'Union Saint-Gilloise est connu

OFFICIEL : le remplaçant d'Alessio Castro-Montes à l'Union Saint-Gilloise est connu

20:30
Le Club de Bruges continue de placer la barre toujours plus haut et de surpasser les autres clubs belges Analyse

Le Club de Bruges continue de placer la barre toujours plus haut et de surpasser les autres clubs belges

20:00
5
Malick Fofana finalement disponible avec les Diables Rouges après sa sortie sur blessure ? Le verdict est tombé

Malick Fofana finalement disponible avec les Diables Rouges après sa sortie sur blessure ? Le verdict est tombé

19:30
"On a une vision à long terme pour reconstruire ce club" : Marc Wilmots souligne le travail de Vincent Euvrard

"On a une vision à long terme pour reconstruire ce club" : Marc Wilmots souligne le travail de Vincent Euvrard

18:20
OFFICIEL : le RFC Liège annonce la signature d'un Liégeois formé au Sporting de Charleroi

OFFICIEL : le RFC Liège annonce la signature d'un Liégeois formé au Sporting de Charleroi

19:00
Ivan Leko critique sa direction, Hein Vanhaezebrouck réagit à la sortie de l'ancien entraîneur du Standard

Ivan Leko critique sa direction, Hein Vanhaezebrouck réagit à la sortie de l'ancien entraîneur du Standard

18:00
Anderlecht fait une proposition surprenante à Romelu Lukaku alors que le club va mal en ce début de saison

Anderlecht fait une proposition surprenante à Romelu Lukaku alors que le club va mal en ce début de saison

17:30
"On avait senti que certaines choses n'allaient pas" : Marc Wilmots revient sur le limogeage de Mircea Rednic

"On avait senti que certaines choses n'allaient pas" : Marc Wilmots revient sur le limogeage de Mircea Rednic

17:00
Kasper Dolberg à l'Ajax, ça coince : les négociations sont difficiles

Kasper Dolberg à l'Ajax, ça coince : les négociations sont difficiles

16:30
3
En danger, mais indispensable : Marco Ilaimaharitra a besoin d'aide, au Standard Analyse

En danger, mais indispensable : Marco Ilaimaharitra a besoin d'aide, au Standard

15:40
"Je ne mens pas" : la surprenante confidence de Romelu Lukaku sur l'élimination de la Belgique lors du Mondial 2018

"Je ne mens pas" : la surprenante confidence de Romelu Lukaku sur l'élimination de la Belgique lors du Mondial 2018

16:00
Le départ annoncé de Kasper Dolberg plonge Besnik Hasi dans l'incertitude : comment va-t-il s'en sortir ?

Le départ annoncé de Kasper Dolberg plonge Besnik Hasi dans l'incertitude : comment va-t-il s'en sortir ?

14:40
1
"En tant que Belges, nous devons être au sommet" : Jérémy Doku affiche l'ambition des Diables Rouges

"En tant que Belges, nous devons être au sommet" : Jérémy Doku affiche l'ambition des Diables Rouges

15:20
Adriano Bertaccini a été opéré : voici combien de temps il sera finalement absent avec Anderlecht

Adriano Bertaccini a été opéré : voici combien de temps il sera finalement absent avec Anderlecht

14:20
Un retour de Christian Benteke en équipe nationale ? L'avis tranché de Philippe Albert

Un retour de Christian Benteke en équipe nationale ? L'avis tranché de Philippe Albert

15:00
Maintenant, c'est presque fait : Kasper Dolberg s'apprête à quitter Anderlecht

Maintenant, c'est presque fait : Kasper Dolberg s'apprête à quitter Anderlecht

13:30
OFFICIEL : après de longues semaines d'attente, Gianluigi Donnarumma a enfin obtenu un très beau transfert

OFFICIEL : après de longues semaines d'attente, Gianluigi Donnarumma a enfin obtenu un très beau transfert

14:00
Un contexte bien différent de celui du Standard : coup de théâtre pour Selim Amallah

Un contexte bien différent de celui du Standard : coup de théâtre pour Selim Amallah

12:40
"Je peux avoir un impact dans le club" : Senne Lammens prêt à montrer l'étendue de son talent à Manchester United

"Je peux avoir un impact dans le club" : Senne Lammens prêt à montrer l'étendue de son talent à Manchester United

13:00
Un transfert annulé qui pourrait ravir Anderlecht : le potentiel successeur de Dolberg trouvé chez Vincent Kompany ?

Un transfert annulé qui pourrait ravir Anderlecht : le potentiel successeur de Dolberg trouvé chez Vincent Kompany ?

12:00
Et maintenant, on fait quoi ? Plusieurs options s'ouvrent à Marc Coucke, la route s'annonce périlleuse pour Anderlecht Analyse

Et maintenant, on fait quoi ? Plusieurs options s'ouvrent à Marc Coucke, la route s'annonce périlleuse pour Anderlecht

11:40
Un pas supplémentaire vers le football pour tous : une initiative novatrice à Manage

Un pas supplémentaire vers le football pour tous : une initiative novatrice à Manage

12:20
Les supporters d'Anderlecht exigent plus que la démission de Wouter Vandenhaute !

Les supporters d'Anderlecht exigent plus que la démission de Wouter Vandenhaute !

11:20
Officiel : Eupen aide Charleroi en attirant un attaquant en quête de temps de jeu

Officiel : Eupen aide Charleroi en attirant un attaquant en quête de temps de jeu

11:00
Qui dit départ...dit arrivée : l'Union fonce sur une ancienne déception d'Anderlecht

Qui dit départ...dit arrivée : l'Union fonce sur une ancienne déception d'Anderlecht

10:30
1
Ça s'active à Charleroi : deux arrivées bientôt finalisées, dont un ailier de Pro League

Ça s'active à Charleroi : deux arrivées bientôt finalisées, dont un ailier de Pro League

10:00
Le Standard, Charleroi, l'Union et maintenant Bruges ! Une mesure forte pour le déplacement à la RAAL

Le Standard, Charleroi, l'Union et maintenant Bruges ! Une mesure forte pour le déplacement à la RAAL

09:30
Un départ désormais inéluctable ? Nouvelle avancée dans le dossier Kasper Dolberg

Un départ désormais inéluctable ? Nouvelle avancée dans le dossier Kasper Dolberg

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved