Et maintenant, on fait quoi ? Plusieurs options s'ouvrent à Marc Coucke, la route s'annonce périlleuse pour Anderlecht

La situation est devenue intenable à Anderlecht. Deux coqs sur le même terrain, cela n'a pas fonctionné et c'était prévisible. Marc Coucke et Wouter Vandenhaute avaient du mal à s'entendre depuis des années.

C'est agité du côté d'Anderlecht, c'est peu de le dire. La démission de Wouter Vandenhaute semble être une victoire pour les supporters, mais en réalité, ce n'est qu'une étape temporaire dans un jeu de pouvoir beaucoup plus vaste.

Marc Coucke se retrouve maintenant au centre de la tempête. Il a enfin (à nouveau) la clé pour prendre le contrôle du club, mais le danger est qu'il soit lui-même la prochaine cible si les résultats ne suivent pas rapidement, comme cela déjà été le cas. Actuellement, la seule option sur la table est que Coucke assume lui-même la présidence. À moins qu'une majorité des trois quarts ne se forme pour démettre Vandenhaute de ses fonctions. Dans ce cas, un nouveau président pourrait être nommé, mais il devrait venir du Conseil d'Administration.

Le retour de Michael Verschueren ?

La frustration des supporters est profonde. Depuis des années, ils sont moqués par les supporters rivaux, et chaque saison sans titre est un nouveau chapitre douloureux. Le départ de Kasper Dolberg, pour beaucoup le seul joueur du noyau incarnant vraiment l'ADN du véritable Anderlecht, ne fera que remuer le couteau dans la plaie.

L'idée de devoir regarder Luis Vázquez toute une saison ne fera qu'envenimer les choses. L'agitation chez les supporters ne diminuera pas, bien au contraire. Ce qui se passe au plus haut niveau du club est pourtant presque sans précédent dans le football belge. Si les fondations ne sont pas solides, comment pourra-t-on vraiment construire quelque chose ?

Comment le Club de Bruges est-il devenu si puissant ces dix dernières années ? Bart Verhaeghe a passé ses premières années à tout mettre en place. Trouver les bonnes pièces et leur donner confiance. C'est ce que les dirigeants d'Anderlecht tentent également de faire à chaque fois, mais les différences de vision ont trop souvent conduit à des compromis. Et même à des divisions insurmontables.

Et puis il y a les questions d'ordre sportif. Pour l'instant, Olivier Renard et Besnik Hasi semblent être épargnés. Il semble que Coucke souhaite pour l'instant maintenir la ligne sportive de son tandem. Mais que se passera-t-il si les résultats sportifs déçoivent à nouveau ?

D'autant que l'aspect financier plane tel une ombre au-dessus du Lotto Park. Coucke pourrait essayer de racheter lui-même les actions de Vandenhaute et Duyck, mais cela exigerait à nouveau un investissement conséquent. Ou alors, il pourrait chercher un partenaire étranger aux poches profondes pour offrir enfin une stabilité structurelle à Anderlecht. Cette quête sera cruciale pour renforcer les fondations sportives et financières du club.

Et si une majorité des trois quarts était finalement trouvée pour laisser Vandenhaute partir vendredi ? Alors, Coucke pourrait nommer un nouveau président. Le nom de Michael Verschueren se fait de plus en plus entendre dans les couloirs de Neerpede. Son amitié renouvelée avec Coucke en fait le candidat le plus logique pour prendre le relais de la présidence, si Coucke lui-même ne souhaite pas reprendre ce rôle. Mais cela suffira-t-il à rallier à nouveau les supporters ? Ces derniers veulent plus que des symboles ; ils veulent une vision, de la clarté et surtout des résultats.

C'est l'heure de vérité. Coucke doit présenter un plan stratégique, un plan qui non seulement réglera la lutte pour le pouvoir interne, mais qui guidera également le club vers le sommet sur les plans sportif et financier. S'il ne le fait pas, le feuilleton d'Anderlecht risque de continuer indéfiniment. Et à chaque défaite, chaque déception, l'appel au changement ne fera que s'intensifier.