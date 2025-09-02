Analyse Et maintenant, on fait quoi ? Plusieurs options s'ouvrent à Marc Coucke, la route s'annonce périlleuse pour Anderlecht

Et maintenant, on fait quoi ? Plusieurs options s'ouvrent à Marc Coucke, la route s'annonce périlleuse pour Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4287

La situation est devenue intenable à Anderlecht. Deux coqs sur le même terrain, cela n'a pas fonctionné et c'était prévisible. Marc Coucke et Wouter Vandenhaute avaient du mal à s'entendre depuis des années.

C'est agité du côté d'Anderlecht, c'est peu de le dire. La démission de Wouter Vandenhaute semble être une victoire pour les supporters, mais en réalité, ce n'est qu'une étape temporaire dans un jeu de pouvoir beaucoup plus vaste.

Marc Coucke se retrouve maintenant au centre de la tempête. Il a enfin (à nouveau) la clé pour prendre le contrôle du club, mais le danger est qu'il soit lui-même la prochaine cible si les résultats ne suivent pas rapidement, comme cela déjà été le cas. Actuellement, la seule option sur la table est que Coucke assume lui-même la présidence. À moins qu'une majorité des trois quarts ne se forme pour démettre Vandenhaute de ses fonctions. Dans ce cas, un nouveau président pourrait être nommé, mais il devrait venir du Conseil d'Administration.

Le retour de Michael Verschueren ?

La frustration des supporters est profonde. Depuis des années, ils sont moqués par les supporters rivaux, et chaque saison sans titre est un nouveau chapitre douloureux. Le départ de Kasper Dolberg, pour beaucoup le seul joueur du noyau incarnant vraiment l'ADN du véritable Anderlecht, ne fera que remuer le couteau dans la plaie.

L'idée de devoir regarder Luis Vázquez toute une saison ne fera qu'envenimer les choses. L'agitation chez les supporters ne diminuera pas, bien au contraire. Ce qui se passe au plus haut niveau du club est pourtant presque sans précédent dans le football belge. Si les fondations ne sont pas solides, comment pourra-t-on vraiment construire quelque chose ?

Comment le Club de Bruges est-il devenu si puissant ces dix dernières années ? Bart Verhaeghe a passé ses premières années à tout mettre en place. Trouver les bonnes pièces et leur donner confiance. C'est ce que les dirigeants d'Anderlecht tentent également de faire à chaque fois, mais les différences de vision ont trop souvent conduit à des compromis. Et même à des divisions insurmontables. 

Et puis il y a les questions d'ordre sportif. Pour l'instant, Olivier Renard et Besnik Hasi semblent être épargnés. Il semble que Coucke souhaite pour l'instant maintenir la ligne sportive de son tandem. Mais que se passera-t-il si les résultats sportifs déçoivent à nouveau ? 

D'autant que l'aspect financier plane tel une ombre au-dessus du Lotto Park. Coucke pourrait essayer de racheter lui-même les actions de Vandenhaute et Duyck, mais cela exigerait à nouveau un investissement conséquent. Ou alors, il pourrait chercher un partenaire étranger aux poches profondes pour offrir enfin une stabilité structurelle à Anderlecht. Cette quête sera cruciale pour renforcer les fondations sportives et financières du club.

Et si une majorité des trois quarts était finalement trouvée pour laisser Vandenhaute partir vendredi ? Alors, Coucke pourrait nommer un nouveau président. Le nom de Michael Verschueren se fait de plus en plus entendre dans les couloirs de Neerpede. Son amitié renouvelée avec Coucke en fait le candidat le plus logique pour prendre le relais de la présidence, si Coucke lui-même ne souhaite pas reprendre ce rôle. Mais cela suffira-t-il à rallier à nouveau les supporters ? Ces derniers veulent plus que des symboles ; ils veulent une vision, de la clarté et surtout des résultats.

C'est l'heure de vérité. Coucke doit présenter un plan stratégique, un plan qui non seulement réglera la lutte pour le pouvoir interne, mais qui guidera également le club vers le sommet sur les plans sportif et financier. S'il ne le fait pas, le feuilleton d'Anderlecht risque de continuer indéfiniment. Et à chaque défaite, chaque déception, l'appel au changement ne fera que s'intensifier.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Maintenant, c'est presque fait : Kasper Dolberg s'apprête à quitter Anderlecht

Maintenant, c'est presque fait : Kasper Dolberg s'apprête à quitter Anderlecht

13:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Donnarumma - Kusi-Asare

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Donnarumma - Kusi-Asare

14:00
OFFICIEL : après de longues semaines d'attente, Gianluigi Donnarumma a enfin obtenu un très beau transfert

OFFICIEL : après de longues semaines d'attente, Gianluigi Donnarumma a enfin obtenu un très beau transfert

14:00
Un transfert annulé qui pourrait ravir Anderlecht : le potentiel successeur de Dolberg trouvé chez Vincent Kompany ?

Un transfert annulé qui pourrait ravir Anderlecht : le potentiel successeur de Dolberg trouvé chez Vincent Kompany ?

12:00
Les supporters d'Anderlecht exigent plus que la démission de Wouter Vandenhaute !

Les supporters d'Anderlecht exigent plus que la démission de Wouter Vandenhaute !

11:20
Un départ désormais inéluctable ? Nouvelle avancée dans le dossier Kasper Dolberg

Un départ désormais inéluctable ? Nouvelle avancée dans le dossier Kasper Dolberg

09:00
Un contexte bien différent de celui du Standard : coup de théâtre pour Selim Amallah

Un contexte bien différent de celui du Standard : coup de théâtre pour Selim Amallah

12:40
Qui dit départ...dit arrivée : l'Union fonce sur une ancienne déception d'Anderlecht

Qui dit départ...dit arrivée : l'Union fonce sur une ancienne déception d'Anderlecht

10:30
"Je peux avoir un impact dans le club" : Senne Lammens prêt à montrer l'étendue de son talent à Manchester United

"Je peux avoir un impact dans le club" : Senne Lammens prêt à montrer l'étendue de son talent à Manchester United

13:00
Un pas supplémentaire vers le football pour tous : une initiative novatrice à Manage

Un pas supplémentaire vers le football pour tous : une initiative novatrice à Manage

12:20
Officiel : Eupen aide Charleroi en attirant un attaquant en quête de temps de jeu

Officiel : Eupen aide Charleroi en attirant un attaquant en quête de temps de jeu

11:00
Ça s'active à Charleroi : deux arrivées bientôt finalisées, dont un ailier de Pro League

Ça s'active à Charleroi : deux arrivées bientôt finalisées, dont un ailier de Pro League

10:00
Le Standard, Charleroi, l'Union et maintenant Bruges ! Une mesure forte pour le déplacement à la RAAL

Le Standard, Charleroi, l'Union et maintenant Bruges ! Une mesure forte pour le déplacement à la RAAL

09:30
Réapparu au Standard mais toujours indésirable à l'Union : le dossier Lazare Amani se décante

Réapparu au Standard mais toujours indésirable à l'Union : le dossier Lazare Amani se décante

08:30
Cette fois, c'est la fin ! Théo Leoni quitte Anderlecht après 14 ans en Mauve : "Je rejoins un club mythique"

Cette fois, c'est la fin ! Théo Leoni quitte Anderlecht après 14 ans en Mauve : "Je rejoins un club mythique"

07:00
Coup dur pour Charleroi : un nouveau cadre de Rik De Mil a fait ses valises

Coup dur pour Charleroi : un nouveau cadre de Rik De Mil a fait ses valises

08:00
Marc Coucke s'exprime sur sa rupture avec Wouter Vandenhaute : "Quelque chose s'est brisé entre nous"

Marc Coucke s'exprime sur sa rupture avec Wouter Vandenhaute : "Quelque chose s'est brisé entre nous"

22:46
Officiel : un transfert à 20 millions pour Dodi Lukebakio, qui va regoûter à la Ligue des Champions

Officiel : un transfert à 20 millions pour Dodi Lukebakio, qui va regoûter à la Ligue des Champions

07:40
Contrairement à Wilmots, Renard est prêt à mourir avec ses idées... mais a-t-il le choix ? Edito

Contrairement à Wilmots, Renard est prêt à mourir avec ses idées... mais a-t-il le choix ?

22:30
C'est signé ! Six ans après Lukaku et Fellaini, un nouveau Belge à Manchester United

C'est signé ! Six ans après Lukaku et Fellaini, un nouveau Belge à Manchester United

07:20
Genk voit s'envoler un transfert record de... 28 millions d'euros

Genk voit s'envoler un transfert record de... 28 millions d'euros

06:30
Le remplaçant de Charles Vanhoutte à l'Union Saint-Gilloise est connu

Le remplaçant de Charles Vanhoutte à l'Union Saint-Gilloise est connu

21:30
3
Un retour de Kasper Dolberg... à l'Ajax en cette fin de mercato ?

Un retour de Kasper Dolberg... à l'Ajax en cette fin de mercato ?

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Sishuba - Schoofs - Vanhoutte

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Sishuba - Schoofs - Vanhoutte

22:00
"C'est ça le gros problème" : David Hubert prend la parole sur l'affaire Wouter Vandenhaute

"C'est ça le gros problème" : David Hubert prend la parole sur l'affaire Wouter Vandenhaute

23:00
1
Théo Leoni proche d'un départ vers la France !

Théo Leoni proche d'un départ vers la France !

21:00
OFFICIEL : Ayanda Sishuba a trouvé un nouveau club français

OFFICIEL : Ayanda Sishuba a trouvé un nouveau club français

22:00
OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

18:29
2
OFFICIEL : Alessio Castro-Montes rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Alessio Castro-Montes rejoint un club de Bundesliga

17:40
OFFICIEL : Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et signe en Bundesliga

OFFICIEL : Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et signe en Bundesliga

20:20
L'Union et Charleroi à la fête, un Loup malgré la défaite : notre équipe-type de la semaine

L'Union et Charleroi à la fête, un Loup malgré la défaite : notre équipe-type de la semaine

19:20
3
Thibaut Courtois a quitté la séance des Diables Rouges en boitillant : trois absents à l'entraînement de la Belgique

Thibaut Courtois a quitté la séance des Diables Rouges en boitillant : trois absents à l'entraînement de la Belgique

20:00
3
OFFICIEL : Bilal El Khannouss quitte finalement Leicester City et rejoint la Bundesliga

OFFICIEL : Bilal El Khannouss quitte finalement Leicester City et rejoint la Bundesliga

19:40
L'Union prête à surprendre pour l'après-Vanhoutte : voilà pourquoi son successeur est plus évident qu'il n'y paraît Analyse

L'Union prête à surprendre pour l'après-Vanhoutte : voilà pourquoi son successeur est plus évident qu'il n'y paraît

16:20
OFFICIEL : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint la Premier League, voici le montant du transfert

OFFICIEL : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint la Premier League, voici le montant du transfert

18:20
Nicolas Raskin vers un départ des Rangers ? Deux solutions restent possibles

Nicolas Raskin vers un départ des Rangers ? Deux solutions restent possibles

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved