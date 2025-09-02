Kasper Dolberg à l'Ajax, ça coince : les négociations sont difficiles

L'avenir de Kasper Dolberg reste incertain. L'Ajax et Anderlecht négocient un prêt avec obligation d'achat, mais les discussions avancent difficilement et des alternatives sont déjà étudiées.

Il y a beaucoup d’agitation autour de Kasper Dolberg ces derniers jours. Dans un premier temps, le Celtic semblait le club le plus concret pour un transfert, mais lundi, l’Ajax s’est soudainement manifesté pour l’attaquant danois.

Anderlecht souhaite le vendre, ce qui ne semble donc pas poser de problème. Les Mauves négocient actuellement son transfert. Des rumeurs évoquaient déjà un accord personnel, mais cela a été démenti au Danemark.

Sacha Tavolieri a indiqué que Dolberg passe sa visite médicale ce mardi, tandis que les clubs s’occupaient des derniers détails. Selon De Telegraaf, la situation serait toutefois plus compliquée.

Le journaliste Mike Verweij rapporte en effet que les discussions entre l’Ajax et Anderlecht sont difficiles. Tellement difficiles que le club d’Amsterdam regarde déjà vers d’autres alternatives afin de ne pas être pris de court.

L’Ajax croirait néanmoins toujours à un accord. L’opération n’est donc pas annulée, même si les nouvelles ne sont pas très positives. L’offre actuelle est un prêt d’une saison avec obligation d’achat pour l’Ajax.

