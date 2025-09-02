Malick Fofana finalement disponible avec les Diables Rouges après sa sortie sur blessure ? Le verdict est tombé

Malick Fofana finalement disponible avec les Diables Rouges après sa sortie sur blessure ? Le verdict est tombé

Sorti sur blessure dimanche dernier lors du choc entre l'OL et l'OM, Malick Fofana était incertain de disputer la trêve avec les Diables Rouges. Le verdict est tombé ce mardi.

Le journal L'Équipe rapporte de bonnes nouvelles. L'ailier belge ne souffre finalement que d'une petite contusion. L'attaquant sera donc bel et bien disponible pour les deux prochaines rencontres de la Belgique.

Le jeune talent avait été touché à la cheville droite suite à un tacle de CJ Egan-Riley. Il était alors sorti à la 53e minute de jeu, un coup dur pour le joueur qui réalisait une bonne prestation. Ses accélérations faisaient énormément de mal à la défense marseillaise.

À la 29e minute de jeu, il avait provoqué un carton rouge pour CJ Egan-Riley. Le défenseur anglais l'avait brusquement taclé. Le Diable Rouge s'était relevé et avait continué à être virevoltant après cette faute, mais avait ensuite commencé à grimacer. Il avait finalement été remplacé par Nicolas Tagliafico peu de temps après le début de la seconde période.

Malick Fofana sera évidemment un pion important de la Belgique qui s'apprête à affronter le Liechtenstein le 04 septembre et le Kazakhstan le 07. Il s'agit de rencontres qualificatives pour le prochain Mondial.

Les hommes de Rudi Garcia ont participé à un entraînement ouvert ce lundi. Ils décolleront pour Vaduz ce mercredi matin.

