OFFICIEL : après de longues semaines d'attente, Gianluigi Donnarumma a enfin obtenu un très beau transfert

C'est officiel, Gianluigi Donnarumma rejoint Manchester City. Le club anglais a annoncé la nouvelle ce mardi.

Gianluigi Donnarumma sait désormais à quelle vitesse les choses peuvent évoluer dans le football. Il y a quelques mois à peine, il gardait encore les cages du PSG lors de la finale de Ligue des champions.

Il avait d’ailleurs remporté cette finale avec son club, mais par la suite, tout s’est nettement compliqué. Le PSG a recruté Lucas Chevalier et Donnarumma a été relégué sur le banc.

Le gardien devait donc se trouver un nouveau club. Ce ne fut pas simple, mais il a finalement réussi : il a signé lors du dernier jour du mercato à Manchester City.

Le club anglais, privé d’Ederson parti à Fenerbahçe, a rapidement trouvé son successeur en la personne de Donnarumma. Les Cityzens auraient investi près de 35 millions d’euros pour l’attirer.

Reste à savoir s’il deviendra immédiatement le gardien numéro un. Pour l’instant, il semble qu'il devra se battre pour sa place avec James Trafford.