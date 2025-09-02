OFFICIEL : après de longues semaines d'attente, Gianluigi Donnarumma a enfin obtenu un très beau transfert

OFFICIEL : après de longues semaines d'attente, Gianluigi Donnarumma a enfin obtenu un très beau transfert

C'est officiel, Gianluigi Donnarumma rejoint Manchester City. Le club anglais a annoncé la nouvelle ce mardi.

Gianluigi Donnarumma sait désormais à quelle vitesse les choses peuvent évoluer dans le football. Il y a quelques mois à peine, il gardait encore les cages du PSG lors de la finale de Ligue des champions.

Il avait d’ailleurs remporté cette finale avec son club, mais par la suite, tout s’est nettement compliqué. Le PSG a recruté Lucas Chevalier et Donnarumma a été relégué sur le banc.

Le gardien devait donc se trouver un nouveau club. Ce ne fut pas simple, mais il a finalement réussi : il a signé lors du dernier jour du mercato à Manchester City.

Le club anglais, privé d’Ederson parti à Fenerbahçe, a rapidement trouvé son successeur en la personne de Donnarumma. Les Cityzens auraient investi près de 35 millions d’euros pour l’attirer.

Reste à savoir s’il deviendra immédiatement le gardien numéro un. Pour l’instant, il semble qu'il devra se battre pour sa place avec James Trafford.

Gianluigi Donnarumma

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Donnarumma - Kusi-Asare

14:00
Maintenant, c'est presque fait : Kasper Dolberg s'apprête à quitter Anderlecht

13:30
"Je peux avoir un impact dans le club" : Senne Lammens prêt à montrer l'étendue de son talent à Manchester United

13:00
Un contexte bien différent de celui du Standard : coup de théâtre pour Selim Amallah

12:40
Un pas supplémentaire vers le football pour tous : une initiative novatrice à Manage

12:20
Un transfert annulé qui pourrait ravir Anderlecht : le potentiel successeur de Dolberg trouvé chez Vincent Kompany ?

12:00
Et maintenant, on fait quoi ? Plusieurs options s'ouvrent à Marc Coucke, la route s'annonce périlleuse pour Anderlecht Analyse

11:40
Les supporters d'Anderlecht exigent plus que la démission de Wouter Vandenhaute !

11:20
Officiel : Eupen aide Charleroi en attirant un attaquant en quête de temps de jeu

11:00
Qui dit départ...dit arrivée : l'Union fonce sur une ancienne déception d'Anderlecht

10:30
Ça s'active à Charleroi : deux arrivées bientôt finalisées, dont un ailier de Pro League

10:00
Le Standard, Charleroi, l'Union et maintenant Bruges ! Une mesure forte pour le déplacement à la RAAL

09:30
Un départ désormais inéluctable ? Nouvelle avancée dans le dossier Kasper Dolberg

09:00
Réapparu au Standard mais toujours indésirable à l'Union : le dossier Lazare Amani se décante

08:30
Coup dur pour Charleroi : un nouveau cadre de Rik De Mil a fait ses valises

08:00
Officiel : un transfert à 20 millions pour Dodi Lukebakio, qui va regoûter à la Ligue des Champions

07:40
C'est signé ! Six ans après Lukaku et Fellaini, un nouveau Belge à Manchester United

07:20
Cette fois, c'est la fin ! Théo Leoni quitte Anderlecht après 14 ans en Mauve : "Je rejoins un club mythique"

07:00
Genk voit s'envoler un transfert record de... 28 millions d'euros

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Sishuba - Schoofs - Vanhoutte

22:00
"C'est ça le gros problème" : David Hubert prend la parole sur l'affaire Wouter Vandenhaute

23:00
Marc Coucke s'exprime sur sa rupture avec Wouter Vandenhaute : "Quelque chose s'est brisé entre nous"

22:46
Contrairement à Wilmots, Renard est prêt à mourir avec ses idées... mais a-t-il le choix ? Edito

22:30
OFFICIEL : Ayanda Sishuba a trouvé un nouveau club français

22:00
Le remplaçant de Charles Vanhoutte à l'Union Saint-Gilloise est connu

21:30
OFFICIEL : Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et signe en Bundesliga

20:20
Théo Leoni proche d'un départ vers la France !

21:00
Thibaut Courtois a quitté la séance des Diables Rouges en boitillant : trois absents à l'entraînement de la Belgique

20:00
Un retour de Kasper Dolberg... à l'Ajax en cette fin de mercato ?

20:40
OFFICIEL : Bilal El Khannouss quitte finalement Leicester City et rejoint la Bundesliga

19:40
Nicolas Raskin vers un départ des Rangers ? Deux solutions restent possibles

19:00
L'Union et Charleroi à la fête, un Loup malgré la défaite : notre équipe-type de la semaine

19:20
OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

18:29
OFFICIEL : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint la Premier League, voici le montant du transfert

18:20
📷 Michy Batshuayi en costume, Malick Fofana présent malgré sa blessure : les Diables Rouges arrivent à Tubize

17:20
OFFICIEL : l'Arlonais Norman Bassette est de retour en France

18:00

