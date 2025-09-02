OFFICIEL : le remplaçant d'Alessio Castro-Montes à l'Union Saint-Gilloise est connu

Photo: © photonews
Après avoir annoncé le remplaçant de Charles Vanhoutte, Rob Schoofs, ce lundi, l'Union Saint-Gilloise officialise la signature du remplaçant d'Alessio Castro-Montes ce mardi. Il s'agit de l'ancien Anderlechtois Louis Patris.

Le joueur de 24 ans a paraphé un contrat de quatre ans + une année en option en provenance de Saint-Trond. L’arrière droit était titulaire depuis le début de saison avec les Trudonaires.

Avec ce transfert, il franchit un cap puisqu’il rejoint la formation championne en titre. Il aura surtout la lourde tâche de remplacer Alessio Castro-Montes parti en Bundesliga vers Cologne.

L’Union possède déjà de nombreux joueurs de flancs avec Anan Khalaili, Henok Teklab, Ousseynou Niang et Guillaume François, mais trouver un remplaçant au Belgo-Espagnol était indispensable, d’autant plus que les Bruxellois disputeront la Ligue des Champions.

Louis Patris va découvrir la Ligue des Champions

Ce sera l’occasion pour l’ancien Mauve de découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes. À Saint-Trond qu’il avait rejoint d’abord en prêt à l’été 2024 avant de signer définitivement, il a su devenir un pilier de l’équipe. Avant cela, Louis Patris est passé par Anderlecht (2023-2025), mais n’a jamais réussi à véritablement s’imposer, ne disputant que 19 rencontres. Avant cet épisode chez les Mauves, il a joué deux saisons à l’OH Louvain (2021-2023), où il a disputé un total de 43 matchs.

Il a été formé en partie à Louvain (2015-2021). Le latéral est également passé par le Standard de Liège lors de sa formation (2010-2015).

