Un pas supplémentaire vers le football pour tous : une initiative novatrice à Manage

Photo: BenBolle
Dans la volonté de rendre le football accessible à tous, une belle initiative est en train de voir le jour du côté de Manage. À l'origine de ce projet de football adapté, Victoria Lanckman attend avec impatience les premières séances.

Ce n'est pas qu'un lieu commun : sport universel par excellence, le football dispose de cette capacité à rassembler autour d'un simple ballon et de faire se côtoyer des pratiquants venus de tous horizons, unis par ce langage commun. Mais parfois, rendre le football accessible à tous rencontre encore certaines barrière, notamment pour les joueurs atteints d'un trouble ou porteurs d'un handicap.

En Belgique, par manque de moyens humains, de nombreux clubs sont dans l'incapacité de proposer un encadrement suffisant à de tels profils. Heureusement, des alternatives à taille humaine existent pour leur permettre de pratiquer leur sport à leur rythme, dans la bienveillance. Parmi celles-ci, on retrouve l'initiative de Victoria Lanckman : en collaboration avec le club de l'Entité Manageoise, elle lancera à partir de la mi-septembre des séances de football adapté.

Ces séances, dispensées les dimanches matins au centre sportif du Scailmont, s'adressent à des enfants et adolescents pour qui les entraînements en club sont inadaptés. Elles se veulent le plus inclusives possible et sont donc ouvertes à tous les types d'handicap, qu'ils soient physiques, mentaux ou sensoriels.

L'humain avant tout

C'est précisément cette diversité qui est la base du projet : "Je voulais proposer des séances plus hybrides. En Belgique, à l'heure actuelle, il y a les championnats de cécifoot ou les championnats de handifoot (pour les déficients intellectuels) mais il n'y a pas encore d'initiative regroupant tout. C'est pour ça que j'ai voulu me lancer là-dedans".

Cela demande une certaine organisation : "Je les regrouperai par type d'handicap, plus que par âge ou par niveau. Le but est tout de même de mixer des profils un peu différents. Parce qu'en groupe, il y a une synergie qu'on ne retrouve pas forcément en individuel. Mais pour être sûr que les participants se complètent bien, je demande de remplir un petit questionnaire, pour disposer d'un maximum d'informations sur leur situation sportive, sociale, médicale.

Monitrice en activité physique adaptée, forte de sa formation handifoot et de ses études en psychologie, Victoria Lanckman (26 ans) vise avant tout l'épanouissement personnel. Elle-même ancienne joueuse de Manage et de l'Excelsior Stéphanois, elle s'appuie également sur ses multiples animations dans des écoles via la ligue handisport et sur son expérience de quatre ans comme coach à l'ES Brainoise pour connaître sur le bout des doigts la tranche d'âge ciblée.

L'aspect humain est évidemment au cœur du projet, bien plus que la compétition : "Le but est de leur faire prendre ou reprendre goût au sport. Certains ont par exemple déjà joué au football mais ont dû arrêter. J'aimerais les faire progresser, cela passera également par d'autres petites activités que le foot comme des petits échauffements, d'autres jeux de ballon, des parcours de psychomotricité. On m'a déjà dit que ma force était d'apprendre les gestes de base aux enfants qui n'ont encore jamais fait de foot. C'est ce que j'aimerais leur amener dans mes séances : leur donner confiance, ne pas brider leur créativité".

Ces séances ne fonctionnent pas sur base d'une inscription à l'année mais bien semaine par semaine, avec un premier entraînement à prix réduit. Cela permettra à l'enfant ou à l'adolescent de voir si cela lui plaît pour retenter l'expérience et d'offrir un maximum de flexibilité à ses proches, sans contrainte. Le premier rendez-vous aura lieu le dimanche 14 septembre. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à entrer en contact avec la page Instagram victoriahandifoot ou à envoyer un mail à l'adresse victoria.handifoot@hotmail.com.

Manage

