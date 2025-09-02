Voici pourquoi rien ne garantit que Wouter Vandenhaute ne sera plus président d'Anderlecht vendredi soir

Le Conseil d'administration du RSC Anderlecht tranchera vendredi sur l'avenir de Wouter Vandenhaute. Marc Coucke a déjà fait savoir qu'il accepterait la démission du président. Mais qu'en sera-t-il des autres membres ?

Tout semble indiquer que Wouter Vandenhaute quittera la présidence du RSC Anderlecht vendredi prochain. Mais son départ est-il vraiment acté ?

En réalité, l’ancien journaliste n’a pas remis sa démission. Il a simplement mis son mandat à disposition, laissant au Conseil d’administration le soin de trancher.

Marc Coucke a déjà annoncé qu’il accepterait cette décision. Ben Jansen devrait suivre la même voie, lui qui n’a jamais caché son appartenance au camp de Coucke.

Cependant, Vandenhaute n’est pas isolé. D’après le Nieuwsblad, Tomas Van den Spiegel lui reste fidèle, tout comme Geert Duyck, qui continue de le soutenir.

Rien ne garantit donc que Wouter Vandenhaute ne sera plus président d’Anderlecht ce vendredi soir. Et la réaction des supporters, en cas de rebondissement, est déjà toute trouvée…