Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

À Anderlecht, l'équilibre interne est à nouveau en train de bouger, et Romelu Lukaku pourrait bien en profiter. Le Diable rouge suit de près la situation de son club de cœur et voit l'occasion de peser davantage sur l'avenir du Sporting.

Romelu Lukaku est actuellement en Belgique pour sa revalidation et a déjà fait savoir, en coulisses, qu’il souhaitait contribuer au développement de Neerpede, le centre de formation du club. Avec le possible départ de Wouter Vandenhaute de la présidence, les conditions semblent plus favorables pour qu’il prenne également un rôle officiel dans la structure du club.

Une entrée immédiate au capital en tant qu’actionnaire ne paraît pas d’actualité, même si personne n’exclut cette hypothèse à plus long terme. L’attaquant a d’ailleurs reçu le conseil de ne pas investir pour l’instant, mais son lien émotionnel avec Anderlecht pourrait tout de même le convaincre d’apporter du capital.

Michael Verschueren devrait, sauf surprise, faire son retour au sein du club dans une fonction à déterminer. Proche de Marc Coucke et fort de ses réseaux sur le marché international du football, il pourrait attirer de nouveaux investisseurs, voire occuper lui-même un rôle de premier plan au sein du club.

L’association d’un Lukaku impliqué et d’un Verschueren expérimenté offrirait à Anderlecht non seulement plus de stabilité sportive, mais aussi une assise financière renforcée. Ce serait également un signal fort envoyé aux supporters, en quête de clarté et d’espoir.

Il faudra toutefois attendre la réunion cruciale du conseil d’administration de vendredi pour en savoir davantage. Mais que Lukaku et Verschueren puissent devenir des figures clés du nouvel Anderlecht semble, plus que jamais, une possibilité.