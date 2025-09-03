"Ce ne peut être qu'un avantage" : De Cuyper se réjouit de rejouer avec ses ex-coéquipiers à Bruges avec la Belgique

Ce mardi, Maxim De Cuyper a pris la parole en conférence de presse. Le défenseur de Brighton attend avec impatience de rejouer aux côtés de ses anciens partenaires du Club de Bruges.

Les Diables Rouges se sont réunis à Tubize pour préparer la double confrontation face au Liechtenstein et au Kazakhstan. Ils disputeront d’abord un match à Vaduz jeudi, avant de recevoir le Kazakhstan dimanche.



Cet été, le latéral a rejoint Brighton, en Premier League, où il a déjà disputé ses premières minutes au plus haut niveau en Angleterre. Malgré tout, il se réjouit de retrouver certains de ses anciens coéquipiers.

Hans Vanaken, Brandon Mechele et Joaquin Seys figurent dans la sélection nationale. "C’est agréable de revenir quand il y a quelques gars du Club de Bruges que je connais. Je suis aussi super content pour eux qu’ils soient là", a-t-il confié.

Seys et De Cuyper évoluent tous les deux de préférence à l’arrière gauche. Il est donc peu probable de les voir ensemble sur le terrain, sauf si le sélectionneur Rudi Garcia choisit d’en placer un à droite. Avec Mechele et Vanaken, une véritable connexion du Club de Bruges pourrait se retrouver sur le terrain.

"Brandon, Joaquin et moi nous connaissons par cœur. Surtout après avoir joué près de deux ans côte à côte. Cela ne peut être qu’un avantage si nous sommes alignés ensemble", conclut De Cuyper.