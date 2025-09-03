"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans
Photo: © photonews
Le Standard avait été la première aventure à l'étranger de Birkir Bjarnason au début de la dernière décennie. Depuis, l'Islandais a bien bourlingué.

Avec sa longue chevelure blonde et sa générosité dans l'effort, Birkir Bjarnason était facilement reconnaissable à Sclessin. Malheureusement pour lui, sa première aventure hors du championnat islandais n'avait pas été un franc succès : seulement quatre titularisations sous José Riga lors de la saison 2011/2012.

Le milieu de terrain avait alors été prêté à Pescara avant d'y être définitivement casé contre 900 000 euros. Bjarnason est monté en puissance en Italie, de quoi lui valoir des transferts à la Sampdoria, au FC Bâle et même à Aston Villa en 2017.

Une légende islandaise

La suite a été plus compliquée, avec une période sans club, une pige au Qatar, un bref retour en Italie et des passages en Turquie et en Norvège. Dernièrement, l'Islandais de 37 ans était actif à Brescia. Mais il a annoncé la fin de sa carrière.

"Toutes les bonnes choses ont une fin. Après mûre réflexion, je vous annonce la fin de ma carrière professionnelle. Cela n'a pas été une décision facile à prendre mais je m'en vais avec fierté et gratitude", écrit-il sur son compte Instagram.

Birkir Bjarnason se retire après 113 sélections en équipe nationale islandaise. En 2016, il était devenu un héros en inscrivant le premier but de l'Islande dans une grande compétition face au Portugal, il avait également marqué contre la France en quart de finale.

Standard
Birkir Bjarnason

