La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4289

Marc Coucke et Wouter Vandenhaute ne sont plus sur la même longueur d'onde depuis un certain temps à Anderlecht. La politique du second ne correspondait pas à la vision du premier. Il avait pourtant recruté Vandenhaute pour créer de la stabilité après avoir échoué lui-même à le faire.

Quel est le fil rouge d'Anderlecht ces dernières années ? Beaucoup d'observateurs le cherchent encore. Les profils des entraîneurs engagés n'aident pas à y voir plus clair. Après Kompany, vinrent Felice Mazzu et Brian Riemer, chacun avec une vision complètement différente. Dans la gestion sportive également, il y eut un va-et-vient de personnalités en tous genres, avec comme point culminant l'arrivée surprise d'Olivier Renard en tant que directeur des sports et de Tim Borguet en tant que CEO des Sports l'année dernière.

Le départ de Vincent Kompany en tant qu'entraîneur et la manière avec laquelle Jean Kindermans a été poussé vers la sortie ont été des fissures dans la relation entre Marc Coucke et Wouter Vandenhaute. Malgré tout, la collaboration a perduré, bien que laborieuse. Jusqu'au printemps 2025, lorsque le CEO Non-Sports Kenneth Bornauw a annoncé son départ.

Une situation invivable 

Bornauw était un homme de confiance de Coucke et responsable du département commercial, un succès rare dans un club souvent décevant sur le plan sportif. Son départ forcé, après une relation invivable avec Vandenhaute, a été le point de rupture pour Coucke.

Au niveau sportif également, les choses ne se sont pas déroulées comme espéré. La stratégie axée sur les jeunes talents présentant une belle marge de progression n'a pas donné beaucoup de résultats à court terme. L'effectif coûteux et large constitué par la direction sportive précédente est resté un poids mort. Renard n'a pas pu changer grand-chose à cela et la déception de Coucke s'est accrue.

Le départ de Bornauw a finalement été le catalyseur. Lors d'un Conseil d'administration animé, Coucke a fortement mis la pression sur son président. Vandenhaute a survécu temporairement à la tempête, mais le mécontentement des supporters et la méfiance interne rendaient sa position intenable.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

15:30
Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

13:30
75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

11:40
3
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Rits - Doumbia - Dimata

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Rits - Doumbia - Dimata

14:00
Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

11:20
Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

10:30
OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

14:00
Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

14:40
Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

12:20
📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

14:20
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

12:40
"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

13:00
Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

08:00
Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

07:20
La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

12:00
Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

11:00
L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League

L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League

09:30
OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

23:13
1
Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

10:00
Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions

Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions

08:30
Romelu Lukaku dévoile ses pires déceptions avec les Diables : "J'ai tout pété dans le vestiaire"

Romelu Lukaku dévoile ses pires déceptions avec les Diables : "J'ai tout pété dans le vestiaire"

09:00
1
Voici pourquoi rien ne garantit que Wouter Vandenhaute ne sera plus président d'Anderlecht vendredi soir

Voici pourquoi rien ne garantit que Wouter Vandenhaute ne sera plus président d'Anderlecht vendredi soir

21:20
"Ce ne peut être qu'un avantage" : De Cuyper se réjouit de rejouer avec ses ex-coéquipiers à Bruges avec la Belgique

"Ce ne peut être qu'un avantage" : De Cuyper se réjouit de rejouer avec ses ex-coéquipiers à Bruges avec la Belgique

07:40
Pourquoi le marché des transferts belge ne ferme-t-il que le 8 septembre ? Voici la réponse

Pourquoi le marché des transferts belge ne ferme-t-il que le 8 septembre ? Voici la réponse

06:30
Voici combien une victoire en match de qualification pour le Mondial 2026 rapporte aux Diables Rouges

Voici combien une victoire en match de qualification pour le Mondial 2026 rapporte aux Diables Rouges

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Servais - Pflücke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Servais - Pflücke

23:13
Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?

Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?

23:00
La déception estivale du Standard : les Rouches devaient vendre Matthieu Epolo

La déception estivale du Standard : les Rouches devaient vendre Matthieu Epolo

22:20
Un club de Pro League veut recruter un joueur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Pro League veut recruter un joueur de l'Union Saint-Gilloise

22:40
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau flanc droit d'expérience pour concurrencer Antoine Bernier

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau flanc droit d'expérience pour concurrencer Antoine Bernier

21:40
Pisté par le Standard il y a peu, Mathis Servais pourrait finalement rejoindre un autre club de Pro League

Pisté par le Standard il y a peu, Mathis Servais pourrait finalement rejoindre un autre club de Pro League

22:00
Hakim Sahabo écarté par sa propre équipe nationale : voici pourquoi

Hakim Sahabo écarté par sa propre équipe nationale : voici pourquoi

21:00
Kasper Dolberg à l'Ajax, ça coince : les négociations sont difficiles

Kasper Dolberg à l'Ajax, ça coince : les négociations sont difficiles

16:30
3
OFFICIEL : le remplaçant d'Alessio Castro-Montes à l'Union Saint-Gilloise est connu

OFFICIEL : le remplaçant d'Alessio Castro-Montes à l'Union Saint-Gilloise est connu

20:30
Le Club de Bruges continue de placer la barre toujours plus haut et de surpasser les autres clubs belges Analyse

Le Club de Bruges continue de placer la barre toujours plus haut et de surpasser les autres clubs belges

20:00
5
Anderlecht fait une proposition surprenante à Romelu Lukaku alors que le club va mal en ce début de saison

Anderlecht fait une proposition surprenante à Romelu Lukaku alors que le club va mal en ce début de saison

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved