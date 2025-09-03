Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

Sur le départ pour Al-Ittihad, Mahamadou Doumbia pourrait rapporter gros à l'Antwerp. D'après Nicolo Schira, la somme grimpe à 20 millions d'euros plus bonus.

Mahamadou Doumbia a disputé son dernier match avec l’Antwerp. Le milieu de terrain n’a pas encore officialisé son transfert, mais il est tout proche de rejoindre Al-Ittihad.

Quand Al-Ittihad est venu frapper à la porte, les choses se sont rapidement accélérées. Un accord a été trouvé : l’international malien devrait signer un contrat de quatre saisons avec le club.



Le journaliste italien Nicolo Schira a confirmé l’information, tout en apportant un détail surprenant. Il évoque en effet un montant de transfert plus élevé que prévu.

Mahamadou #Doumbia has agreed personal terms with #AlIttihad for a contract until 2029. Saudi Club are set to pay €20M + bonuses to #RoyalAntwerp to close the deal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 3, 2025

Selon lui, l’Antwerp recevra 20 millions d’euros plus bonus pour Doumbia, alors qu’il était d’abord question de 16 millions plus bonus.

Une belle opération pour le club anversois, qui avait recruté Doumbia en 2023 pour seulement 700 000 euros en provenance de JMG Bamako.