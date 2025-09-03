Nouvelle prolongation à la RAAL : un cadre du club étend son contrat

Samuel Gueulette a décidé de prolonger son contrat avec la RAAL La Louvière.

Après Jordi Liongola mais également le gardien argentin Marcos Peano, c'est un autre joueur important de la RAAL La Louvière qui reste à bon port pour la saison en cours.

Selon SudInfo, le talentueux joueur rwandais Samuel Gueulette a prolongé son contrat chez les Verts. Une excellente nouvelle pour la RAAL, qui aurait mal vécu son départ à quelques heures de la fin du mercato estival.

Plusieurs convoitises

Le médian de 25 ans suscitait les regards d'autres écuries étrangères. Le Servette Genève, en Suisse, mais aussi Heerenveen, aux Pays-Bas, ou encore Antalyaspor, en Turquie, ont montré leur intérêt. En sachant malgré tout, comme le précise à nouveau SudInfo, que le mercato turc n'est toujours pas terminé et courra jusqu'au 12 septembre.

Samuel Gueulette, présent depuis 2021 et comptant plus de cent apparitions avec les Loups, a donc décidé de rester fidèle, pour une durée annoncée de quatre saisons supplémentaires.

La RAAL, dans la zone rouge après six journées de compétition avec un 4/18 au compteur, aura assurément besoin de son relayeur pour espérer se sortir du spectre de la relégation.