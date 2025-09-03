Un ex-adjoint de l'Atlético Madrid débarque comme coach à l'Olympic Charleroi

L'Olympic Charleroi mise sur l'expérience de Carlos Sanchez Aguiar, ex-adjoint de l'Atlético Madrid, pour relancer une saison très mal engagée en Challenger Pro League.

L’Olympic Charleroi tente de reprendre son souffle après un début de saison chaotique. Le club, de retour dans le football professionnel cette saison, traverse une grosse crise : zéro victoire, zéro point et une dernière place au classement.

Entraîneur d'expérience

Pour changer le cours des choses, la direction a annoncé l’arrivée de Carlos Sanchez Aguiar. L’Espagnol de 67 ans connaît les bancs de touche, lui qui a longtemps travaillé comme adjoint à l’Atlético Madrid.

En 2018, il avait exporté son savoir-faire en Israël, à l’Hapoel Be’er-Sheva, où il encadrait les jeunes talents. Charleroi mise sur une figure discrète mais aguerrie.

Aguiar ne sera pas seul dans cette mission. À ses côtés, Javier Moreiras Otero l’accompagnera au quotidien. Les deux hommes ont dirigé leur première séance aujourd’hui.

Darko Janackovic, limogé après la troisième journée de Challenger Pro League, a payé le prix fort de ce départ raté. C’est à Aguiar et son staff de transformer cette spirale négative en nouvel élan.