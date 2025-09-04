Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La commission du calendrier de la Pro League a tranché : les matchs reportés de Genk, Anderlecht et Bruges sont désormais reprogrammés.

Fin septembre, Genk, Anderlecht et Bruges joueront un match en semaine à domicile. Le calendrier sera chargé puisque le championnat se poursuit en parallèle.

Voici les nouvelles dates des matchsh :

Genk - Charleroi : mercredi 17 septembre, 20h30

Anderlecht - La Gantoise : mardi 23 septembre, 20h30

Club de Bruges - Westerlo : mercredi 24 septembre, 20h30

Ces rencontres arrivent alors que deux clubs sur trois sont engagés en Europe. Cette surcharge pourrait peser dans la lutte pour les premières places en Jupiler Pro League.

Pour la fin de l’année 2025, le calendrier est presque entièrement fixé. Seules les journées 12, 13, 16 et 17 pourraient bouger à la dernière minute selon les parcours en coupe.

Les supporters peuvent se préparer à un mois de septembre chargé en football, avec des affiches de haut niveau et un rythme soutenu en Belgique et à l'étranger.