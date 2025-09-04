Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

L'infirmerie est déjà bien remplie à Anderlecht. Voilà maintenant que le staff médical doit gérer le cas César Huerta.

Un conseil d'administration explosif pour toute la direction (et Wouter Vandenhaute en particulier), une défaite dans le derby contre l'Union : Anderlecht passe une trêve internationale aussi morose qu'instable.

Et comme si cela ne suffisait pas, les blessés sont de plus en plus nombreux : Adriano Bertaccini et Ilay Camara, deux joueurs qui ne demandaient qu'à s'installer durablement dans le onze, ont rejoint Zoumana Keita à l'infirmerie.

Un mal récurrent au Lotto Park

Les regards se tournent désormais vers César Huerta. L'ailier des Mauves s'est rendu au rassemblement de la sélection mexicaine mais a déjà quitté le groupe. La fédération l'a confirmée officiellement, il ne sera pas de la partie contre le Japon et la Corée du Sud.

Le communiqué précise que c'est une blessure musculaire encourue contre l'Union Saint-Gilloise qui est en cause, sans préciser la gravité de ce pépin physique, ni même sa nature exacte.

Huerta avait beaucoup tenté contre l'Union, frappant notamment le poteau, il avait été remplacé avant le dernier quart d'heure, sans signe de faiblesse apparente. Depuis son arrivée à Anderlecht, le Mexicain n'a manqué qu'un seul match sur blessure, les prochains jours devraient nous en dire plus sur une potentielle indisponibilité.