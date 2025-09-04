Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

Depuis le début de la saison, les matchs de Pro League ne sont plus disponibles sur Proximus, Telenet ou Orange. Faute d'accord avec DAZN, détenteur exclusif des droits TV.

Pour les cafés qui comptent sur les retransmissions de matchs de football, la situation est difficile. Gaëtan Collin, bras droit du patron, a confié à Sudinfo que la situation était intenable : "Au début, on pensait à un retard administratif, mais c'est un blocage entre DAZN et les opérateurs. Les clients regardent chez eux via le streaming."

Pour les établissements, un abonnement légal pour diffuser le football coûte plus cher qu’un simple abonnement. "L’an dernier, nous payions environ 150 euros par mois, selon la taille du café. Les dimanches pouvaient nous rapporter jusqu’à 60 % de chiffre d’affaires en plus. La perte est énorme."

Une nouvelle claque après le Covid

L’ambiance des cafés s’est dégradée, les groupes de supporters comme ceux du Standard préférant regarder les matchs à la maison.

Les supporters ressentent ce manque. L’expérience d’un match au café disparaît, et regarder à la maison n’offre pas la même ambiance, surtout avec la hausse des abonnements.

DAZN continue de miser sur son propre service de streaming et refuse les conditions de Proximus, Telenet ou Orange.