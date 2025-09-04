Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Depuis le début de la saison, les matchs de Pro League ne sont plus disponibles sur Proximus, Telenet ou Orange. Faute d'accord avec DAZN, détenteur exclusif des droits TV.

Pour les cafés qui comptent sur les retransmissions de matchs de football, la situation est difficile. Gaëtan Collin, bras droit du patron, a confié à Sudinfo que la situation était intenable : "Au début, on pensait à un retard administratif, mais c'est un blocage entre DAZN et les opérateurs. Les clients regardent chez eux via le streaming."

Pour les établissements, un abonnement légal pour diffuser le football coûte plus cher qu’un simple abonnement. "L’an dernier, nous payions environ 150 euros par mois, selon la taille du café. Les dimanches pouvaient nous rapporter jusqu’à 60 % de chiffre d’affaires en plus. La perte est énorme."

Une nouvelle claque après le Covid

L’ambiance des cafés s’est dégradée, les groupes de supporters comme ceux du Standard préférant regarder les matchs à la maison.

Les supporters ressentent ce manque. L’expérience d’un match au café disparaît, et regarder à la maison n’offre pas la même ambiance, surtout avec la hausse des abonnements.

DAZN continue de miser sur son propre service de streaming et refuse les conditions de Proximus, Telenet ou Orange.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Mehdi Bayat pas tendre envers les opérateurs télécoms dans le dossier des droits TV : "C'est une prise d'otages"

Mehdi Bayat pas tendre envers les opérateurs télécoms dans le dossier des droits TV : "C'est une prise d'otages"

18:20
2
Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Varela - Puertas - Lynen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Varela - Puertas - Lynen

14:00
OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

14:00
L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

14:30
Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

11:20
Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

11:00
2
"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

13:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Verschaeren - Doumbia - Pavlic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Verschaeren - Doumbia - Pavlic

23:20
Freiné par les blessures, un ailier de l'Union Saint-Gilloise va changer d'air

Freiné par les blessures, un ailier de l'Union Saint-Gilloise va changer d'air

11:40
OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

13:40
Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

12:00
Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

12:40
10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

10:00
La Gantoise alerte ses supporters après les débordements face à Bruges

La Gantoise alerte ses supporters après les débordements face à Bruges

07:20
Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

07:00
Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas

Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas

09:00
Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

10:40
Dender a trouvé son nouvel entraîneur en Challenger Pro League

Dender a trouvé son nouvel entraîneur en Challenger Pro League

07:40
Éblouissant en Ligue 1, Malick Fofana est dans le viseur d'un grand club de Serie A pour cet hiver

Éblouissant en Ligue 1, Malick Fofana est dans le viseur d'un grand club de Serie A pour cet hiver

10:20
Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

23:20
Anderlecht a décidé : un talent de Neerpede sera vendu, un autre partira libre l'an prochain

Anderlecht a décidé : un talent de Neerpede sera vendu, un autre partira libre l'an prochain

08:00
La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

09:30
"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

21:40
Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

08:30
La liste de l'Union Saint-Gilloise pour la Ligue des champions ne passe pas inaperçue

La liste de l'Union Saint-Gilloise pour la Ligue des champions ne passe pas inaperçue

21:20
2
Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

22:00
Le Patro Eisden frappé par une grosse sanction : un début de saison qui s'annonce compliqué

Le Patro Eisden frappé par une grosse sanction : un début de saison qui s'annonce compliqué

06:30
Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

19:23
1
L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht

L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht

21:00
2
"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

23:00
5
Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

22:20
Les supporters d'Anderlecht mettent déjà la pression sur le conseil d'administration

Les supporters d'Anderlecht mettent déjà la pression sur le conseil d'administration

17:00
4
Deux joueurs qu'Anderlecht voulait absolument recruter ont trouvé un nouveau défi ailleurs

Deux joueurs qu'Anderlecht voulait absolument recruter ont trouvé un nouveau défi ailleurs

20:00
La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

20:40
Un ex-adjoint de l'Atlético Madrid débarque comme coach à l'Olympic Charleroi

Un ex-adjoint de l'Atlético Madrid débarque comme coach à l'Olympic Charleroi

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved