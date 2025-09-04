Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

À 37 ans, l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea, Willian, n'en a pas encore terminé avec le football. Sans club depuis l'expiration de son contrat à Fulham cet été, il s'apprête à rejoindre une nouvelle équipe.

L'ailier brésilien va revenir dans son pays natal comme il l'avait fait lors de la saison 2021-2022 en signant au SC Corinthians. Cette fois, c'est au Grêmio Porto Alegre où évolue notamment un certain Francis Amuzu qu'il va signer.

Entre 2022 et 2025, le joueur est passé par Fulham avant de rejoindre l'Olympiakos en septembre 2024, mais de finalement revenir librement dans le club londonien en février 2025. Son aventure en Europe est peut-être désormais définitivement terminée pour lui.

Il se rendra ce jeudi au Brésil pour passer des tests médicaux révèle Fabrizio Romano. Un accord a été conclu entre le club et le joueur libre de tout contrat.

L'attaquant entrera en concurrence avec l'ex-Anderlechtois, Francis Amuzu. En effet, les deux joueurs évoluent au même poste. L'ancien mauve vit cependant un passage compliqué dans le club brésilien, ne disputant que très peu de minutes de jeu.

À noter que l'ancien Barcelonais Martin Braithwaite évolue également là-bas. L'avant-centre avait signé un contrat jusqu'en décembre 2027 à l'été 2024.