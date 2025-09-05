Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Avec le départ de Kasper Dolberg à l'Ajax, Anderlecht cherche un nouvel attaquant et s'intéresse à Neal Maupay de Marseille.

Kasper Dolberg a quitté le Lotto Park mardi dernier. L'attaquant danois est retourné à l'Ajax Amsterdam, sa maison comme il l'a dit sur Instagram. Anderlecht a empoché une belle somme, environ 12 millions d'euros au total.

Privé d’Adriano Bertaccini pour environ huit semaines, Anderlecht ne peut compter que sur Luis Vázquez en attaque. Le club doit renforcer ce poste.

Dans sa quête d’un avant-centre, Anderlecht a sondé l’Olympique de Marseille. Selon Het Nieuwsblad, le club bruxellois s’intéresserait à Neal Maupay, qui avait évolué en Premier League avec Brighton et Everton.

Maupay trop cher pour Anderlecht

Mais il est peu probable que Maupay rejoigne la Jupiler Pro League. Le Français touche environ 300 000 euros par mois à Marseille, un salaire qui dépasse largement les moyens d’Anderlecht.

Anderlecht n’a que jusqu’à lundi soir, date de fin du mercato en Belgique, pour mettre la main sur un attaquant.