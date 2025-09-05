OFFICIEL : Henok Teklab a trouvé un nouveau défi, mais reste en Belgique

C'est officiel, l'Union Saint-Gilloise se sépare d'Henok Teklab. L'ailier gauche rejoint l'OH Louvain.

L'attaquant a paraphé un contrat jusqu'en juin 2027 avec les Louvanistes. Ce transfert devrait lui permettre d'obtenir plus de temps de jeu et de montrer l'étendue de son talent.

Le joueur a disputé deux saisons sous la tunique jaune et bleue. Il a remporté le titre de Champion de Belgique, la Coupe et la Supercoupe avec les Unionistes.

Au total, il a disputé 39 matchs pour un but inscrit et trois assists délivrés. Son unique réalisation a eu lieu lors des play-offs 2023/2024 face au Club de Bruges, un but que le club saint-gillois a qualifié de "fabuleux".

Il a malheureusement été freiné par les blessures et a peu joué lors du dernier exercice. Il est maintenant rétabli et prêt pour un nouveau défi.

"Nous étions encore à la recherche d’un joueur polyvalent pour renforcer notre noyau et, avec Henok, nous avons trouvé le profil idéal. Il peut évoluer à plusieurs positions et a déjà montré à l’Union qu’il pouvait performer au plus haut niveau. Après sa blessure, il est très motivé à prouver à nouveau sa valeur en Jupiler Pro League," explique le directeur sportif Gyorgy Csepregi.