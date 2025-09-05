Un nouvel attaquant à Anderlecht ? La recherche continue, mais... cela semble compliqué

Anderlecht voit ses chances de recruter un nouvel attaquant s'amenuiser au fil des jours. Le transfert de Kasper Dolberg a certes renfloué les caisses, mais pas assez pour permettre un gros investissement.

L’objectif de vente fixé n’a pas été atteint et débourser cinq millions ou plus pour un remplaçant est exclu. Le timing joue des tours aux Mauves : dans la plupart des grands championnats, le mercato est déjà fermé, ce qui empêche les clubs de laisser partir facilement leurs attaquants. En outre, après l’élimination européenne, Anderlecht a perdu un argument de poids pour convaincre de nouveaux joueurs.

Il ne reste donc que des prêts ou des talents mis de côté ailleurs. Anderlecht s’est ainsi renseigné sur Kento Shiogai du NEC, mais cette piste s’est révélée financièrement inabordable. Pour une véritable injection de qualité à court terme, les options semblent donc particulièrement limitées.

C’est pourquoi le club regarde surtout vers son noyau actuel. Mihajlo Cvetkovic doit encore mûrir, Adriano Bertaccini est indisponible pour au moins deux mois à cause d’une blessure au ménisque, et la pression repose donc principalement sur Luis Vázquez. L’Argentin est toujours en quête de son premier but de la saison.

Une opportunité

Avec Vázquez, Anderlecht devra évidemment jouer d’une manière différente. L’ancien attaquant de Boca Juniors apporte surtout de la puissance et du travail. Sous les ordres de l’entraîneur Besnik Hasi, il s’implique beaucoup dans le pressing collectif, alors qu’Anderlecht était encore prêt à le laisser partir plus tôt cet été.

La direction semble désormais espérer que l’Argentin, libéré par le départ de Dolberg, parvienne enfin à s’imposer. Jusqu’en janvier, le poste d’avant-centre repose donc en grande partie sur ses épaules, sauf si une opportunité inattendue se présente, car Anderlecht n’a pas l’intention de recruter à tout prix.