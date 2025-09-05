Un nouvel attaquant à Anderlecht ? La recherche continue, mais... cela semble compliqué

Un nouvel attaquant à Anderlecht ? La recherche continue, mais... cela semble compliqué
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4288

Anderlecht voit ses chances de recruter un nouvel attaquant s'amenuiser au fil des jours. Le transfert de Kasper Dolberg a certes renfloué les caisses, mais pas assez pour permettre un gros investissement.

L’objectif de vente fixé n’a pas été atteint et débourser cinq millions ou plus pour un remplaçant est exclu. Le timing joue des tours aux Mauves : dans la plupart des grands championnats, le mercato est déjà fermé, ce qui empêche les clubs de laisser partir facilement leurs attaquants. En outre, après l’élimination européenne, Anderlecht a perdu un argument de poids pour convaincre de nouveaux joueurs.

Il ne reste donc que des prêts ou des talents mis de côté ailleurs. Anderlecht s’est ainsi renseigné sur Kento Shiogai du NEC, mais cette piste s’est révélée financièrement inabordable. Pour une véritable injection de qualité à court terme, les options semblent donc particulièrement limitées.

C’est pourquoi le club regarde surtout vers son noyau actuel. Mihajlo Cvetkovic doit encore mûrir, Adriano Bertaccini est indisponible pour au moins deux mois à cause d’une blessure au ménisque, et la pression repose donc principalement sur Luis Vázquez. L’Argentin est toujours en quête de son premier but de la saison.

Une opportunité

Avec Vázquez, Anderlecht devra évidemment jouer d’une manière différente. L’ancien attaquant de Boca Juniors apporte surtout de la puissance et du travail. Sous les ordres de l’entraîneur Besnik Hasi, il s’implique beaucoup dans le pressing collectif, alors qu’Anderlecht était encore prêt à le laisser partir plus tôt cet été.

La direction semble désormais espérer que l’Argentin, libéré par le départ de Dolberg, parvienne enfin à s’imposer. Jusqu’en janvier, le poste d’avant-centre repose donc en grande partie sur ses épaules, sauf si une opportunité inattendue se présente, car Anderlecht n’a pas l’intention de recruter à tout prix.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Luis Vazquez

Plus de news

"Il faut le libérer de cette pression" : un ancien Diable Rouge évoque le match compliqué de Loïs Openda

"Il faut le libérer de cette pression" : un ancien Diable Rouge évoque le match compliqué de Loïs Openda

12:20
Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

Jour décisif à Anderlecht : Wouter Vandenhaute bientôt remplacé à la présidence ?

08:30
La soirée des premières à Vaduz : Arthur Theate y a participé (et a failli mettre le goal de la semaine) Interview

La soirée des premières à Vaduz : Arthur Theate y a participé (et a failli mettre le goal de la semaine)

11:40
Vandenhaute pas présent, bien des questions en suspens : les enjeux d'une journée historique pour Anderlecht

Vandenhaute pas présent, bien des questions en suspens : les enjeux d'une journée historique pour Anderlecht

07:00
Un jeune crack brésilien pour concurrencer Joaquin Seys au Club de Bruges ?

Un jeune crack brésilien pour concurrencer Joaquin Seys au Club de Bruges ?

11:00
"On a montré qu'on était sérieux" : Kevin De Bruyne satisfait de la réaction des Diables Rouges

"On a montré qu'on était sérieux" : Kevin De Bruyne satisfait de la réaction des Diables Rouges

11:20
Hein Vanhaezebrouck interpellé par le transfert de ce Diable Rouge : "C'est quoi cette politique ?"

Hein Vanhaezebrouck interpellé par le transfert de ce Diable Rouge : "C'est quoi cette politique ?"

10:30
Voici ce que devient Divock Origi, toujours payé 4 millions d'euros par an

Voici ce que devient Divock Origi, toujours payé 4 millions d'euros par an

10:00
Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens

Voici le gros problème du Club de Bruges en ce qui concerne les matchs européens

09:30
Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Servais

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Servais

07:20
Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé Interview

Le back gauche des Diables Rouges pour les dix prochaines années est trouvé

07:40
Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine : "Pouvoir terminer comme ça, c'est ce dont j'ai toujours rêvé"

08:00
Tests médicaux prévus dans la journée : une ancienne piste du Standard pour succéder à Rob Schoofs

Tests médicaux prévus dans la journée : une ancienne piste du Standard pour succéder à Rob Schoofs

07:20
Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

20:20
Un seul match 100% wallon : le programme de la Coupe pour l'entrée en lice des clubs de D1B

Un seul match 100% wallon : le programme de la Coupe pour l'entrée en lice des clubs de D1B

06:30
Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend

Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend

06:00
1
Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée

Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée

23:30
Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

23:00
2
Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

21:20
Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

21:40
L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

22:20
1
Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

22:39
De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

21:20
Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

21:00
L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

20:40
Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

18:30
Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

15:30
🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

20:00
Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

19:02
Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

19:31
Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

16:20
1
Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

18:01
Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

18:02
Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved