"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

Zakaria El Ouahdi brille avec Genk en ce début de saison. Courtisé par l'étranger, il a choisi de rester pour des raisons familiales.

Zakaria El Ouahdi attire tous les regards depuis le début de saison. Le latéral droit de Genk, courtisé par des clubs de Ligue 1 et de Bundesliga, a choisi de rester en Belgique. Il est lié au club jusqu'en juin 2028.

Quatre buts et une passe décisive en cinq matchs, des chiffres étonnants pour un défenseur. Au-delà des statistiques, El Ouahdi montre qu’il est très important dans le jeu de Thorsten Fink.

La maladie de son père

Dans une interview pour Het Laatste Nieuws, le belgo-marocain s’est confié. Son père a été diagnostiqué d’une leucémie. "Heureusement, il va mieux aujourd’hui, la maladie a reculé. Mais au début, ça a été un énorme choc. Je suis un homme de famille, rien n’est plus important pour moi. Si quelque chose arrivait et que j’étais loin, je ne me le pardonnerais pas. Je ne veux pas non plus que ma mère porte ça seule."

Il raconte rester chaque soir auprès de son père : "Je reste à ses côtés jusqu’à ce que tout le monde soit couché. Alors, je sais que ma journée est réussie. Mon père me dit toujours de faire ce que j'aime, ça lui fait plaisir. Quand il voit que je réussis, ça lui donne de la force. C’est de là que je tire ma motivation."

Wolfsburg et Nice ont tenté leur chance cet été. Le club allemand a privilégié un attaquant et Nice a conservé son latéral droit. "Ce n’était pas le bon moment. De toute façon, je suis très heureux à Genk. D’autres auraient peut-être forcé un départ, mais ce n’est pas ma mentalité", conclut El Ouahdi.