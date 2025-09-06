La bonne pioche du mercato ? Charleroi doit une fière chandelle à...Ali Gholizadeh

Charleroi s'active dans le sens des arrivées en cette dernière ligne droite du mercato. Le Polonais Filip Szymczak espère rapidement se faire adopter.

C'est avec un flanc droit totalement renouvelé que Charleroi va se présenter à la reprise : Jérémy Petris et Zan Rogelj partis à quelques jours d'intervalle, il fallait réagir. Pour ne pas se retrouver avec le seul Kevin Van Den Kerkhof, la direction a bouclé l'arrivée de Lewin Blum.

Quelques mètres plus haut, Filip Szymczak a lui aussi rejoint le Mambourg lors de la trêve internationale. Le Polonais est prêté jusqu'en fin de saison : "Je suis convaincu que cela peut être une bonne étape dans ma carrière", explique la nouvelle recrue sur les réseaux sociaux des Zèbres.

Covaincre Charleroi de lever l'option d'achat

Au Lech Poznan, Szymczak était en concurrence avec Ali Gholizadeh...qui l'a lui-même convaincu de signer dans le Pays Noir : "J'ai parlé avec lui, je lui ai posé des questions sur le club et les supporters. Il n'a dit que des choses positives".

La nouvelle recrue semble évoluer dans un registre assez différent de l'Iranien : "Je pense être assez puissant et rapide. Lorsque je serai dans la surface et que j'aurai l'occasion de marquer, je le ferai".

Celui que les supporters pourront appeler 'Szymi' va désormais concurrencer Antoine Bernier : "Je sais que mon nom n'est pas facile à prononcer car il est polonais mais j'espère que les supporters le connaîtront rapidement".