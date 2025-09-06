Officiel : une ancienne piste du Standard signe en D1A et pourrait faire ses grands débuts...à Sclessin

Malines se cherchait un nouveau milieu de terrain depuis le départ de Rob Schoofs à l'Union. Le dossier est désormais bouclé.

Dans le milieu de terrain de Malines, le départ de Rob Schoofs à l'Union Saint-Gilloise va laisser un vide énorme. C'est qu'en huit ans, l'ancien espoir de Saint-Trond s'est imposé comme une pièce maîtresse de l'équipe en dictant le tempo des rencontres, semaines après semaines.

Le défi était donc de taille pour la direction. Depuis le début, le KV s'est penché sur la piste menant à Mathis Servais, également évoqué au Standard. Les Malinois ont été convaincus par sa saison à 8 buts et 8 assists en D1B avec Beveren.

Le travail de sape de la direction a payé

C'est désormais officiel : Servais a signé un contrat de quatre ans à Malines. Présent avec les Diablotins en Géorgie pour défier la Biélorussie, l'ancien espoir de Charleroi et du Club de Bruges décroche son transfert dans les derniers jours du mercato.

"Malines est un club fantastique, avec une riche histoire et un large public. J'ai hâte de débuter avec mes coéquipiers. Maintenant que je suis ici, je veux faire mes preuves dès maintenant – et qui sait, peut-être que mes débuts suivront bientôt, peut-être même dès vendredi à Sclessin", se réjouit la nouvelle recrue.

Le directeur sportif Tom Caluwé est lui aussi aux anges : "Notre intérêt pour Mathis n'était plus un secret. Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord et de l'accueillir officiellement. Notre équipe de recrutement le suivait depuis un certain temps et, après le départ de notre ancien capitaine, nous avons immédiatement pris des mesures pour faire venir Mathis. Dès le premier contact, l'intérêt était réciproque, et nous sommes rapidement parvenus à un accord. Nous sommes ravis d'accueillir un joueur de ses qualités dans notre effectif".