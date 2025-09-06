Un international néerlandais U21 quitte Maarten Maertens pour la Jupiler Pro League

Joli coup du KV Malines, qui s'est offert Myron Van Brederode. L'ailier international U21 néerlandais arrive en provenance de l'AZ.

Joli coup de la part du directeur sportif du KV Malines, Tom Caluwé. Les Sang & Or ont en effet officialisé l'arrivée d'un international néerlandais U21, très bien coté sur le marché des transferts et dont l'évolution se poursuivra donc en D1A.

Myron Van Brederode (22 ans) quitte l'AZ Alkmaar, où il n'avait pas assez de perspectives de temps de jeu sous Maarten Maertens, et signe pour quatre saisons Derrière les Casernes (jusqu'en 2029). Le montant du transfert n'a pas été révélé, mais Van Brederode est estimé à 3 millions d'euros sur Transfermarkt.

Van Brederode est un ailier gauche également capable d'évoluer dans l'axe, et qui compte 84 matchs avec l'AZ (9 buts, 5 passes décisives). La saison passée, il avait cependant été prêté au Fortuna Düsseldorf, en D2 allemande, où il a disputé 24 matchs (4 buts, 4 assists).

"Nous sommes ravis de pouvoir recruter Myron. Un prêt semblait initialement l'option la plus logique, mais nous avons rapidement réalisé qu'il correspondait parfaitement à nos ambitions. Myron est un ailier créatif et explosif, doté d'un potentiel de progression important. Ce contrat de quatre ans témoigne de notre confiance en ses qualités et en l'avenir de notre club", déclare Caluwé sur le site officiel du Kavé.

Myron Van Brederode compte 18 caps en équipe U21 des Pays-Bas, où il a cotoyé de nombreux très grands talents du football néerlandais. Il pourrait bien être l'un des joueurs à suivre dans les semaines et mois à venir en D1A.