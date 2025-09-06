"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

Dries Mertens a passé un été indécis avec cette question de prendre ou non sa retraite. Sur le plan personnel, il continue de s'épanouir en famille.

Après avoir passé l'été à semer le trouble quant à sa décision de prendre sa retraite, Dries Mertens a vécu sa première reprise à la maison, sans préparation physique, passant le plus clair de son temps en famille plutôt qu'avec ses coéquipiers.

Un grand changement pour le clan Mertens, qui vivait au rythme des matchs du Louvaniste. Comme un bouleversement n'arrive jamais seul, Dries et sa femme Kat Kerkhofs ont annoncé une autre grande nouvelle.

Bienvenue à Lulu Mertens

Le couple attend un deuxième enfant. Après Ciro Mertens (né en mars 2022), voici Lulu Mertens, née hier et officiellement présentée au monde extérieur par les deux conjoints aujourd'hui.

"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : le post est écrit en anglais, turc et italien, la petite Lulu sera sans doute elle aussi une vraie citoyenne du monde.

Là où Ciro avait eu l'honneur de devenir la nouvelle mascotte des supporters de Galatasaray, Lulu aura comme privilège d'avoir un père plus souvent présent à la maison dès ses premiers sourires.