Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Kevin De Bruyne était présent en conférence de presse ce samedi et a tenu à clarifier un point concernant son fils.

Lors de la conférence de presse précédant Belgique - Kazakhstan, De Bruyne a répondu à une question sur l'adaptation de sa famille à leur nouvel environnement napolitain. Il a également évoqué une histoire sortie récemment dans la presse italienne et selon laquelle son fils, Mason Milian, avait rejoint la Posillipo Academy.

Pour l'instant, il n'en est cependant rien. "Ne croyez pas ce qui est écrit dans la presse. Tout ce que nous faisons se retrouve dans les médias", sourit De Bruyne. "Il ne s'agissait que de séances privées, avec un coach privé. Nous avons simplement utilisé ce terrain. Nous sommes encore en train de régler tous les détails." 

Lire aussi… La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

De Bruyne s'attendait à un retour à City

En tout cas, le transfert de Kevin De Bruyne signifie un grand changement pour lui et ses proches. Mais il retrouvera rapidement Manchester City en Ligue des Champions : Naples devra jouer à l'Etihad.

"La saison dernière, j'ai discuté avec des gens du club. Je leur avais dit que si je restais en Europe, j'étais sûr que je reviendrais à Manchester City. Et voilà que c'est le cas".

Les canaux officiels de Manchester City ont laissé entendre juste après le tirage au sort de la Ligue des Champions que le retour de De Bruyne sera une soirée spéciale. "Je trouve cela d'une certaine manière amusant. Ce sera bizarre d'être de l'autre côté. City est mon club, cela ne changera jamais", déclare De Bruyne.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Belgique
Kevin De Bruyne

Plus de news

La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

13:30
1
Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

Yannick Carrasco va-t-il enfin quitter l'Arabie Saoudite ? Un club s'intéresse à lui

11:40
Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

20:30
Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

Avant Lukaku, avant Openda : quand Marvin Ogunjimi était le roi en pointe des Diables Rouges

10:30
Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."

Un défenseur Soulier d'Or ? "Si je ne me blesse pas et que je garde cet état de forme..."

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Sobol - Carrasco - Salifou

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/09: Sobol - Carrasco - Salifou

12:00
"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

13:00
Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

21:40
Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

Le Standard se pencherait sur un ancien du Club de Bruges pour renforcer son flanc gauche

12:00
Le KV Malines ne s'arrête plus et va s'offrir un solide milieu de terrain formé en Bundesliga

Le KV Malines ne s'arrête plus et va s'offrir un solide milieu de terrain formé en Bundesliga

11:20
Sambu Marsoni (RWDM, ex-Seraing) va faire son retour en D1A

Sambu Marsoni (RWDM, ex-Seraing) va faire son retour en D1A

11:00
L'ancien Rouche Samuel Bastien a frôlé la mort : victime d'un AVC, il va tenter de relancer sa carrière

L'ancien Rouche Samuel Bastien a frôlé la mort : victime d'un AVC, il va tenter de relancer sa carrière

10:00
Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

18:40
Il va quitter la Belgique : Andi Zeqiri vers la sortie au KRC Genk

Il va quitter la Belgique : Andi Zeqiri vers la sortie au KRC Genk

09:30
Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

Dolberg l'avait déjà subi avec Anderlecht : le Danemark a contacté l'UEFA concernant un problème en Grèce

09:00
Le PSG va en vouloir à Didier Deschamps : grave blessure pour Ousmane Dembélé

Le PSG va en vouloir à Didier Deschamps : grave blessure pour Ousmane Dembélé

08:00
L'Antwerp tient le remplaçant de Mahamadou Doumbia

L'Antwerp tient le remplaçant de Mahamadou Doumbia

08:30
Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

17:18
🎥 À peine parti d'Anderlecht, un jeune talent de Neerpede se signale... par un drôle d'auto-but

🎥 À peine parti d'Anderlecht, un jeune talent de Neerpede se signale... par un drôle d'auto-but

07:30
Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

16:00
Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

19:00
1
Habay-la-Neuve enchaîne et écrase l'Union, Mons l'emporte : tous les résultats de D1 ACFF

Habay-la-Neuve enchaîne et écrase l'Union, Mons l'emporte : tous les résultats de D1 ACFF

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Godts - van Brederode - Botaka

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Godts - van Brederode - Botaka

22:00
Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

22:30
Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

22:00
Le Portugal de Roberto Martinez lance idéalement ses qualifications, Cristiano Ronaldo frappe encore

Le Portugal de Roberto Martinez lance idéalement ses qualifications, Cristiano Ronaldo frappe encore

21:00
Un international néerlandais U21 quitte Maarten Maertens pour la Jupiler Pro League

Un international néerlandais U21 quitte Maarten Maertens pour la Jupiler Pro League

21:20
"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

16:30
Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

06/09
Il ne remplacera pas Bertaccini à Saint-Trond : le meilleur buteur de D1B dit clairement non

Il ne remplacera pas Bertaccini à Saint-Trond : le meilleur buteur de D1B dit clairement non

20:00
L'Union Saint-Gilloise tient son vétéran pour les U23 : un ancien de Gand et Charleroi aux 24 caps avec le Congo !

L'Union Saint-Gilloise tient son vétéran pour les U23 : un ancien de Gand et Charleroi aux 24 caps avec le Congo !

19:30
Senne Lammens...comme numéro un à Manchester United ? Un transfert inattendu en préparation

Senne Lammens...comme numéro un à Manchester United ? Un transfert inattendu en préparation

18:20
De la révolution au Standard au cocon des Diables Rouges : le grand défi de Pierre Locht pour le Mondial 2026

De la révolution au Standard au cocon des Diables Rouges : le grand défi de Pierre Locht pour le Mondial 2026

15:30
Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

18:00
Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

17:40
Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 4
Arsenal Arsenal 13/09 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle Utd Newcastle Utd 13/09 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 13/09 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 13/09 Sunderland Sunderland
Everton Everton 13/09 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 13/09 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 13/09 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 13/09 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 14/09 Liverpool Liverpool
Manchester City Manchester City 14/09 Manchester United Manchester United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved