Kevin De Bruyne réagit à une information apparemment fausse : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez..."

Kevin De Bruyne était présent en conférence de presse ce samedi et a tenu à clarifier un point concernant son fils.

Lors de la conférence de presse précédant Belgique - Kazakhstan, De Bruyne a répondu à une question sur l'adaptation de sa famille à leur nouvel environnement napolitain. Il a également évoqué une histoire sortie récemment dans la presse italienne et selon laquelle son fils, Mason Milian, avait rejoint la Posillipo Academy.

Pour l'instant, il n'en est cependant rien. "Ne croyez pas ce qui est écrit dans la presse. Tout ce que nous faisons se retrouve dans les médias", sourit De Bruyne. "Il ne s'agissait que de séances privées, avec un coach privé. Nous avons simplement utilisé ce terrain. Nous sommes encore en train de régler tous les détails."



Lire aussi… La principale victime du onze de ce soir ? "Je lui ai dit de garder confiance"

De Bruyne s'attendait à un retour à City

En tout cas, le transfert de Kevin De Bruyne signifie un grand changement pour lui et ses proches. Mais il retrouvera rapidement Manchester City en Ligue des Champions : Naples devra jouer à l'Etihad.

"La saison dernière, j'ai discuté avec des gens du club. Je leur avais dit que si je restais en Europe, j'étais sûr que je reviendrais à Manchester City. Et voilà que c'est le cas".

Les canaux officiels de Manchester City ont laissé entendre juste après le tirage au sort de la Ligue des Champions que le retour de De Bruyne sera une soirée spéciale. "Je trouve cela d'une certaine manière amusant. Ce sera bizarre d'être de l'autre côté. City est mon club, cela ne changera jamais", déclare De Bruyne.