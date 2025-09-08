🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège
Photo: RFC Liège
Fraîchement arrivé au RFC Liège, Alexis André Jr. a fait ses grands débuts sous la vareuse rouge et bleue dimanche après-midi. Malgré le résultat positif, le portier est déçu de ne pas avoir gardé le zéro.

Les Sang et Marines affrontaient le FC Gullegem, équipe de D1 VV A en Coupe de Belgique. Ils se sont imposés facilement à Rocourt sur le score de 5-1 lors de ce 6e tour.

Avoir loupé la clean sheet de près déçoit le gardien liégeois comme il l’explique au micro de son équipe : "Oui, je suis très déçu parce qu’on fait un beau match et forcément toute l’équipe veut ne pas encaisser de but. C’est l’objectif de chaque match."

"Donc c’est un petit peu frustrant, ça m’a frustré, ça m’a énervé et c’est peut-être aussi pour ça que je suis allé chercher le penalty sur la deuxième frappe. J’avais un petit peu les nerfs et je voulais me rattraper aussi. Donc c’est un mal pour un bien. Mais la prochaine fois, j’essaierai de ne pas prendre de but," poursuit-il.

Je suis content d’avoir pu montrer ce que je savais faire devant les supporters

D’un point de vue collectif, c’est cependant une réussite : "Oui, le match en soi est une réussite parce qu’on a gagné 5-1. C’était l’objectif de l’équipe, on voulait passer au prochain tour. Mais pour moi aussi, je suis content d’avoir pu montrer ce que je savais faire devant les supporters. J’attendais ça depuis longtemps, je me suis entraîné extrêmement dur tous les jours pour avoir cette chance. Maintenant, j’ai réussi à montrer ce que je savais faire."

Alexis André Jr. a stoppé une jolie frappe sur un coup franc adverse qui prenait la lucarne. Il explique s’entraîner avec Simon Paulet pour s’améliorer sur ce genre de phase : "Oui, je le travaille beaucoup avec lui parce qu’il a une très bonne frappe. C’est quelque chose que je sais faire à l’entraînement, donc je suis content d’avoir pu le faire en match."

La nouvelle recrue liégeoise est déjà bien intégrée au groupe liégeois : "Au début, c’est sûr que ce n’était pas facile parce que le football en Belgique est totalement différent de l’Angleterre. Le style de jeu est différent. Il m’a fallu quelques matchs de pré-saison pour m’adapter. Maintenant, je pense que je suis bien intégré."

"J’ai aussi un très bon coach des gardiens qui m’encadre bien pour me préparer pour les matchs de championnat et de coupe. Je me sens prêt à jouer. Je suis content d’avoir réussi à montrer ce que je sais faire. Et puis, j’ai un appartement à Liège aussi," conclut-il.

