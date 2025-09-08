C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie
Photo: © photonews

Andi Zeqiri ne restera pas au KRC Genk cette saison. L'avant-centre va s'envoler pour la Pologne après deux années en Belgique.

L'avenir d'Andi Zeqiri semble enfin véritablement se dessiner. Dans une voie de garage au KRC Genk, le Suisse va devenir un joueur du Widzew Łódź, confirme le journaliste Sacha Tavolieri ce lundi soir, dernier jour du mercato.

L'expert mercato précise que les accords ont été trouvés et que le buteur s'apprête à définitivement signer son contrat. Le joueur va quitter le Limbourg pour un montant avoisinant les deux millions d'euros.

Zeqiri a réalisé une saison enrichissante au Standard de Liège lors du dernier exercice. En prêt, alors chouchou du public liégeois, il avait disputé un total de 26 matchs pour dix buts inscrits et quatre passes décisives délivrées. Son aventure en bord de Meuse ne s'était cependant pas prolongée, le camp liégeois ne pouvant pas s'aligner sur les exigences financières réclamées.

Une seule véritable saison sous les couleurs de Genk

À Genk, il n'aura donc disputé qu'une seule véritable saison. Arrivé en septembre 2023, il avait évolué sous les couleurs limbourgeoises lors de l'exercice 2023-2024. Avec la formation limbourgeoise, il a disputé 39 rencontres pour 9 roses plantées.

Le Widzew Łódź, qu'il s'apprête à rejoindre, est actuellement treizième sur 18 du championnat polonais. Pour le moment, sept journées ont été disputées en Ekstraklasa.

