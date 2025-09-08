La Coupe du monde U20 va commencer : un club de Pro League refuse la sélection de son jeune talent

La Coupe du monde U20 se disputera au Chili, fin septembre. Heriberto Jurado était sélectionné pour y participer, mais le Cercle de Bruges a refusé.

Si la trêve internationale touche bientôt à sa fin et que les clubs de Pro League vont récupérer leurs internationaux, la Coupe du monde U20 débutera fin septembre au Chili, et plusieurs jeunes talents du championnat pourraient y être sélectionnés.

C’était notamment le cas d’Heriberto Jurado, attaquant mexicain de 20 ans sous contrat avec le Cercle de Bruges, monté une fois au jeu en D1A la saison dernière et destiné à gagner de plus en plus de temps de jeu avec l’équipe première.

Le Cercle de Bruges refuse la convocation de son jeune talent pour la Coupe du monde U20

Aligné lors d’une rencontre amicale remportée par les Groen & Zwart face au Sparta Rotterdam (4-0) la semaine dernière, Jurado avait été sélectionné par le Mexique pour le Mondial U20.

Il ne participera toutefois pas à la compétition. En effet, le Cercle de Bruges a refusé la sélection de son jeune joueur, droit qui lui est accordé puisque cette Coupe du monde U20 ne fait pas partie du calendrier « régulier » de la FIFA.

Le jeune joueur restera donc en Venise du Nord avec l’espoir de se faire une place en équipe première, tandis qu’au Mexique, la décision du Cercle de Bruges est vivement critiquée et suscite incompréhension. La Belgique n'est pas qualifiée pour cette compétition.