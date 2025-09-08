La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

Anderlecht se lance aujourd'hui dans une véritable course contre la montre pour tenter d'attirer un attaquant lors de cette toute dernière journée de mercato. Le besoin de renfort offensif est évident, mais la marge de manœuvre financière reste très limitée.

Après les millions dépensés cet été, un gros transfert est exclu pour Anderlecht en cette dernière journée de mercato estival. La direction sportive, menée par Tim Borguet et Olivier Renard, s’en tient désormais à un cadre budgétaire strict.

Au total, 16 millions d’euros ont été investis dans huit renforts estivaux, tandis que les ventes de Louis Patris et Kasper Dolberg ont rapporté 12 millions. Pour l’arrivée d’un nouvel attaquant, seule une solution créative est donc envisageable.

Une solution à bas prix dans les dernières heures du mercato ?

Le dossier de l’attaquant japonais Kento Shiogai (NEC Nimègue) a d’ailleurs été rapidement écarté : la demande avoisinait les cinq millions d’euros, une somme jugée inaccessible. Anderlecht se tourne donc vers une opportunité à faible coût ou un prêt d’un joueur en surplus ailleurs.

Un élément reste primordial : le nouveau venu doit apporter une réelle valeur ajoutée à l’effectif de Besnik Hasi. Les Mauves ne jouent cette saison que le championnat et la Coupe, ce qui limite le besoin de profondeur de banc, mais la direction veut éviter à tout prix de se retrouver sans attaquant fiable.

Des départs en suspens

En parallèle, Anderlecht tente encore de se séparer de certains joueurs. Les noms de Foket, Ashimeru, Rits et Flips circulent depuis plusieurs semaines. Stroeykens et Verschaeren, eux, sont encore sous contrat jusqu’en 2026 et leur départ paraît peu probable à ce stade.

Le club bruxellois pourrait néanmoins profiter de marchés encore ouverts, comme en Suisse, en Arabie saoudite, en Grèce ou en Turquie. Mais la priorité est claire : dans les prochaines heures, tout sera mis en œuvre pour attirer un attaquant, très probablement via un prêt.