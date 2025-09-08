Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

Sinan Bolat avait encore un an de contrat avec Westerlo, où il n'avait plus joué depuis le 19 octobre 2024. Prêté à Kasimpasa lors de la deuxième partie de la saison dernière, le portier de 37 ans va désormais quitter définitivement la Campine.

Depuis son grand retour en Belgique, à l'Antwerp en 2017 en provenance du FC Porto, Sinan Bolat n'avait plus quitté la Jupiler Pro League jusqu'à la saison dernière, lorsqu'il a été prêté à Kasimpasa.

L'ancien gardien de Genk, mais surtout du Standard, avait pris la direction de La Gantoise puis de Westerlo après son retour à l'Antwerp, avant de partir pour la Turquie en prêt. De retour en Campine cet été, il ne va pas y rester.

Sinan Bolat en route pour la deuxième division turque

En effet, le portier, âgé de 37 ans depuis le 3 septembre, est en route pour le Iğdır FK, en deuxième division turque, où il a passé sa visite médicale ce lundi avant de signer son contrat dans la foulée.

Il s'agit d'un probable dernier défi pour Sinan Bolat, qui aura pour mission de promouvoir le club en première division dans un rôle potentiel de gardien titulaire, mettant toute son expérience au service du groupe.

Né à Kayseri, l'ancien international turc (12 sélections) réalise ainsi un grand retour chez lui, après plus de 350 matchs disputés dans le championnat de Belgique.