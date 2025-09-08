Un dernier départ au Club de Bruges ? Gustaf Nilsson, lui, a pu prendre sa propre décision

Relégué dans la hiérarchie des attaquants au Club de Bruges, Gustaf Nilsson aurait pu rejoindre Samsunspor. Il a refusé et veut disputer la Ligue des Champions avec les Blauw & Zwart.

Au Club de Bruges, le mercato n'a pas été de tout repos. Les Blauw & Zwart ont enregistré plusieurs arrivées, perdu Ardon Jashari après de longues négociations et fait capoter le dossier Joël Ordonez avec l’OM.

Il y a quelques jours, Michal Skoras a rejoint La Gantoise, et seul le cas de Gustaf Nilsson laissait encore envisager un départ, en Venise du Nord. L'attaquant suédois est en effet désormais relégué derrière Roméo Vermant, Nicolo Tresoldi, voire même Kaye Furo dans la hiérarchie.

Gustaf Nilsson refuse Samsunspor pour jouer la Ligue des Champions à Bruges

Un départ semblait donc probable, et c'est le club turc de Samsunspor, où le mercato est encore ouvert pendant quatre jours, qui a voulu tenter le coup. Cette fois, ce n'est pas le Club de Bruges qui a mis son veto.

En effet, Samsunspor et les Brugeois se sont mis d'accord sur un prêt avec option d'achat pour Gustaf Nilsson. Mais l'attaquant a refusé, selon les dires du président Yüksel Yıldırım en personne.

"Il a clairement fait part de son souhait de jouer la Ligue des Champions avec Bruges", a-t-il assuré. Gustaf Nilsson veut se battre pour sa place en Venise du Nord et ne compte pas abandonner.