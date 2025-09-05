Enfin une porte de sortie pour Gustaf Nilsson au Club de Bruges ?

Enfin une porte de sortie pour Gustaf Nilsson au Club de Bruges ?
Malgré très peu de temps de jeu à son actif avec le Club de Bruges en ce début de saison, Gustaf Nilsson est toujours bel et bien un joueur des Blauw en Zwart. Il pourrait cependant partir en cette fin de mercato !

Le journaliste et expert mercato Sacha Tavolieri révèle que le club turc du Samsunspor s'intéresse à son profil. Des discussions seraient actuellement en cours entre les deux clubs.

Un prêt avec option d'achat serait sur la table. Le Club de Bruges est évidemment ouvert à un départ étant donné que le buteur n'est plus un cadre de l'équipe.

C'est bien simple, il n'a pas joué en championnat depuis le début de la saison. Suite à une blessure au tendon d'Achille, il n’a pas été présent dans le groupe lors des trois premiers matchs, mais lors du quatrième et de celui de la semaine dernière il est resté sur le banc. Il a simplement joué une demi-heure lors de la large victoire de Bruges contre les Rangers (6-0) en barrages de la Ligue des Champions.

Le Suédois est arrivé au Club de Bruges la saison dernière durant le mois de juillet. Il avait signé en provenance de l'Union Saint-Gilloise, où il se montrait en grande forme.

Avec les Blauw en Zwart, il a depuis son arrivée pris part à un total de 43 rencontres toutes compétitions confondues pour onze buts inscrits et cinq passes décisives délivrées. À noter que sa valeur marchande est actuellement estimée à 5 millions d'euros selon Transfermarkt.

