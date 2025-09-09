L'Arabie Saoudite pour sauver le mercato d'Anderlecht ? Un transfert XXL en préparation

Photo: © photonews

Anderlecht espérait réaliser plus de transferts sortants cet été. Mais une porte de sortie pourrait encore se dessiner pour Jan-Carlo Simic.

Louis Patris, Theo Leoni et Kasper Dolberg : cet été : seuls trois joueurs ont rapporté de l'argent à Anderlecht grâce à leur transfert. Trois joueurs qui auraient pu rapporter plus que les 12,35 millions perçus, surtout si l'on songe au montant touché pour le dernier cité.

De nombreux indésirables sont restés au club, privant Olivier Renard de liquidités nécessaire pour renforcer le noyau. Mais un départ de dernière minute pourrait redorer le bilan sortant du directeur sportif du Sporting.

Al Ittihad à la rescousse

En effet, le mercato n'est pas encore terminé partout. En Arabie Saoudite, le marché est ouvert jusque jeudi. Bingo pour les Mauves ? Fabrizio Romano rapporte qu'Al Ittihad a fait de Jan-Carlo Simic l'une de ses priorités et travaille à son arrivée.

Il s'agit du club qui a versé 16 millions à l'Antwerp pour Mahamadou Doumbia. Les quatre ans de contrat de Simic au Lotto Park et la volonté d'Al Ittihad de devancer la Lazio avant le mercato de janvier pourraient ainsi aboutir sur un transfert très onéreux.

Une opération qui pourrait tomber comme une oasis au milieu du désert pour Anderlecht vu la situation du joueur, dont le profil ne convainc pas Besnik Hasi. Détail important : l'AC Milan a droit à 20 % en cas de revente.

Jan-Carlo Simic

Taclé par...Angel Di Maria, un joueur des Francs Borains se rebiffe : "Tout le monde a son avis sur moi, mais..."

Plus cher encore que Jashari ? Comment le Club de Bruges prépare un nouveau transfert record

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Simic - Benfriha - Kaba - Sels

Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"

Zeno Debast attire de nombreux clubs de Premier League : une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

Resté à quai cet été et désormais avec la réserve : la galère continue pour une ancienne pépite du football belge

Officiel : un ancien grand espoir du Standard se relance chez les Francs Borains

OFFICIEL : l'OH Louvain de David Hubert réalise un joli coup en faisant revenir un ancien joueur du club

Belgique - Liechtenstein bien à Sclessin ? La nouvelle sortie de Willy Demeyer

Un Diable transféré sur le gong ? Domenico Tedesco retrouve (enfin) un club...pour qui le mercato est encore ouvert

Voici pourquoi l'UEFA retient son souffle avant le match de l'Angleterre ce mardi soir

📷 Dennis Ayensa est de retour à l'entraînement avec le Standard

Le RSC Anderlecht va-t-il être remis à flots... par le Qatar ? Il y a peu de chances

Un 18e pays se qualifie pour la Coupe du Monde 2026

OFFICIEL : un jeune talent défensif débarque pour cinq saisons au KRC Genk

Norman Bassette aurait pu rejoindre Anderlecht cet été : "Il n'était pas question pour moi de revenir sur ma parole"

Une prolongation de contrat malgré tout ? Comment Mario Stroeykens peut résoudre le problème d'Anderlecht

De quoi satisfaire Ivan Leko ? L'ancien entraîneur du Standard accueille un joueur en toute fin de mercato à La Gantoise

Anderlecht s'est également penché sur un ancien attaquant du... Club de Bruges, qu'il pourrait d'ailleurs encore recruter

OFFICIEL : Andi Zeqiri se lance dans un nouveau défi à l'étranger

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... : voici pourquoi Anderlecht n'arrive pas à s'en séparer

OFFICIEL : Matz Sels connaît son nouvel entraîneur après le limogeage de Nuno Espírito Santo

Marc Coucke n'a pas fait ça par hasard : voilà pourquoi il est apparu aux côtés de Michael Verschueren au Lotto Park

Accord trouvé : Domenico Tedesco bientôt lancé dans une nouvelle aventure ?

Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

Ce grand talent belge va-t-il enfin lancer sa carrière... en Turquie ?

🎥 La magie de la Coupe : la belle réaction de Tubize-Braine découvrant qu'ils jouent l'Union Saint-Gilloise

Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

"Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire" : Matteo Dams explique son départ pour l'Arabie Saoudite

Le RFC Liège se renforce avec un jeune attaquant très prometteur

Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

Départ de dernière minute à Charleroi

Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

Énorme frayeur pour l'Italie qui évite le pire dans un match absolument fou

La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

