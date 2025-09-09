L'Arabie Saoudite pour sauver le mercato d'Anderlecht ? Un transfert XXL en préparation

Anderlecht espérait réaliser plus de transferts sortants cet été. Mais une porte de sortie pourrait encore se dessiner pour Jan-Carlo Simic.

Louis Patris, Theo Leoni et Kasper Dolberg : cet été : seuls trois joueurs ont rapporté de l'argent à Anderlecht grâce à leur transfert. Trois joueurs qui auraient pu rapporter plus que les 12,35 millions perçus, surtout si l'on songe au montant touché pour le dernier cité.

De nombreux indésirables sont restés au club, privant Olivier Renard de liquidités nécessaire pour renforcer le noyau. Mais un départ de dernière minute pourrait redorer le bilan sortant du directeur sportif du Sporting.

Al Ittihad à la rescousse

En effet, le mercato n'est pas encore terminé partout. En Arabie Saoudite, le marché est ouvert jusque jeudi. Bingo pour les Mauves ? Fabrizio Romano rapporte qu'Al Ittihad a fait de Jan-Carlo Simic l'une de ses priorités et travaille à son arrivée.

Il s'agit du club qui a versé 16 millions à l'Antwerp pour Mahamadou Doumbia. Les quatre ans de contrat de Simic au Lotto Park et la volonté d'Al Ittihad de devancer la Lazio avant le mercato de janvier pourraient ainsi aboutir sur un transfert très onéreux.

Une opération qui pourrait tomber comme une oasis au milieu du désert pour Anderlecht vu la situation du joueur, dont le profil ne convainc pas Besnik Hasi. Détail important : l'AC Milan a droit à 20 % en cas de revente.