OFFICIEL : Andi Zeqiri se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Andi Zeqiri se lance dans un nouveau défi à l'étranger
Photo: © photonews

C'était dans l'air, mais c'est désormais confirmé : Andi Zeqiri quitte le KRC Genk et s'envole pour la Pologne. L'information a été officialisée ce lundi soir, en toute fin de mercato.

Le Suisse a signé au Widzew Łódź un contrat jusqu'en juin 2029. Après deux années en Belgique, il ferme un chapitre de sa carrière.

Dans une voie de garage au KRC Genk, c'était inévitable pour lui de trouver un nouveau club. Cela n'aura pas été une mince affaire, mais il a finalement réussi à trouver une porte de sortie. 

Mindaugas Nikoličius, directeur sportif du Widzew Łódź, partage son enthousiasme : "Je tiens à souligner que l’attente en valait la peine. Je suis extrêmement satisfait du fait que notre propriétaire, M. Robert Dobrzycki, ait personnellement participé aux négociations finales et ait eu l’occasion de voir de ses propres yeux comment tout cela se déroulait. Grâce à la signature de ce contrat, nous avons achevé la première des trois étapes et, dès demain, nous passerons à la phase suivante de la planification."

Lire aussi… C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

"L’arrivée d’un joueur d’une telle classe est un signe que nous sommes prêts et que nous pouvons entamer le processus de création du nouveau Widzew," poursuit-il avec ambition.

Je suis heureux d’avoir choisi de venir ici

Andi Zeqiri est impatient de débuter son aventure : "Je suis très reconnaissant envers M. Robert Dobrzycki ainsi qu’envers le directeur sportif pour les conditions qui ont permis mon arrivée au Widzew. Pour un joueur, c’est important d’avoir autour de soi des personnes qui veulent que vous fassiez partie d’un grand projet. Je crois que le Widzew est un projet ambitieux, porté par des gens passionnés et amoureux du club. Le propriétaire m’a également beaucoup parlé des objectifs à atteindre dans les prochaines années. Je ferai de mon mieux pour y contribuer. Je suis heureux d’avoir choisi de venir ici."

KRC Genk
Standard
Andi Zeqiri

