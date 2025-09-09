Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"

Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"
Rob Schoofs s'est offert l'un des transferts de l'été en quittant Malines pour l'Union. La perspective de disputer la Ligue des Champions a évidemment joué.

Après avoir déjà été contacté dans le passé, Rob Schoofs a fini par sauter le pas, rejoignant les champions de Belgique en fin de mercato. L'une des principales raisons de son départ est la possibilité de jouer sur la scène européenne.

Le milieu de terrain aurait toutefois aimé pouvoir le faire avec Malines, il en avait d'ailleurs fait un objectif là-bas : "Nous avons eu plusieurs occasions : la finale de la coupe, les Champions Playoffs manqués au dernier moment", regrette-t-il au micro de DAZN.

Une opportunité unique à l'Union

"C'est la seule chose qui me chagrine à propos de mon passage à Malines. Mais le fait que j'ai cette opportunité chez l'Union Saint-Gilloise est fantastique. Je dois d'ailleurs remercier le club pour cela, continue Schoofs.

Du haut de ses 31 ans, la nouvelle recrue est bien déterminée à s'imposer : "Je vais tout faire pour ne pas trahir cette confiance. Je vais tout donner pour ce club et ses supporters. Je veux confirmer les succès qu'ils ont connus ces dernières années. C'est très gratifiant pour moi à mon âge. C'est pourquoi je dois juste profiter du football et faire tout mon possible pour tirer le meilleur de ma carrière."

Rob Schoofs a déjà goûté à l'Europe, mais c'était sous la forme de deux rencontres de qualifications pour l'Europa League avec La Gantoise en 2016. Cette fois, ce ne sera rien d'autre que la coupe aux grandes oreilles : "C'est quelque chose dont on rêve quand on est petit. Ce sont les matchs que vous regardez à la télé. Le fait que je puisse peut-être y participer maintenant est magnifique pour moi. Je vais en profiter deux fois plus lorsque le moment sera venu".

